柳工綠色聯盟成立一周年：堅定踐行可持續發展承諾

2023年末，柳工攜手主要客戶、經銷商及公益機構共同發起成立了綠色聯盟，標志著其在可持續發展道路上邁出的重要一步。該聯盟旨在將柳工電動產品年銷售收入的一部分用於非洲地區的慈善項目，以此強化企業社會責任擔當。

2024年5月，柳工綠色聯盟南非水井慈善項目啟動。此外，非洲引進第一台電動土方機械——柳工856HE電動裝載機。同年8月，位於南非馬貝斯卡拉爾（Mabeskraal）的第一期項目完工，一口深達150米的水井落成，配備太陽能水泵，能夠為超過25,000戶家庭提供清潔水源。

在綠色聯盟之外，柳工還在多個方面積極踐行其對可持續發展的承諾。

以電氣化倡議引領綠色智能制造

柳工加大電動設備技術和產品電氣化的研發，依托專業研究院技術支持，推動零部件產業化，構建產業生態系統。目前，柳工的電動產品線已覆蓋11個類別，提供多種動力選擇；全球累計減少碳排放33萬噸，這一成果相當於植樹1800多萬棵。2023年全年，柳工積極倡導全球電氣化，國際月銷售量中電動產品占比持續超10%，有效降低碳排放。

同時，柳工加速關鍵零部件的自主研發進程，電池組工廠一期工程已竣工，各類能源補充設施有序啟動。在智能技術方面，柳工成果斐然，在礦山和高速公路上部署無人駕駛裝載機和壓路機，實現精准調度，降成增效。

以積極行動加強環境管理

柳工以實現零污染與資源循環利用最大化為目標，2023年投入4161萬元用於產品生命周期管理，重點抓好節能減排工作。全年廢水、廢氣排放均達標，危險廢物管控得力，無污染事故報告。

針對揮發性有機化合物、焊接煙塵等問題，柳工全年共開展27個項目。此外，通過政策和光伏舉措優化能源使用，預計當地太陽能發電量達5200萬千瓦時，能進一步減少碳排放。柳工還通過加強員工培訓與綠色文化宣傳，營造良好氛圍，為建設環保型柳工提供堅實支撐。

以戰略合作構建綠色供應鏈

柳工通過多項舉措著力打造高效的供應鏈生態系統。綠色采購成為關鍵一環，從采購需求分析到產品驗收全流程，均融入環保實踐，如優先考慮節能產品與服務，采用可重復使用的工具替代木質和紙板包裝，減少資源消耗。

此外，柳工通過對財務、能力、質量和環境、社會和公司治理方面的全面審計評估，進一步強化供應商管理，促進建立長期穩定合作關系；借助SRM平台數字化管理手段，每年可節約紙張4.3噸；協同雲平台實現與1500余家供應商實時互動，提升產業鏈整體效率，推動供應鏈綠色、高效發展。

展望2025年，綠色聯盟計劃在岡比亞建造第二口水井，持續踐行公益使命。與此同時，柳工將堅定不移地把可持續發展理念貫穿於業務實踐的各個環節，為全球可持續發展貢獻更多柳工力量。

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張天怡

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SOURCE 柳工