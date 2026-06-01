共赴零碳新未來丨第六屆柳工全球客戶節成功舉行

零碳方案發布

活動期間，柳工正式發布零碳智慧礦山解決方案，涵蓋綠色動力、智能裝備、數字化管理及全周期服務等內容，並通過動態演示集中展示全新礦山設備及解決方案。

實戰體驗

作為本屆客戶節最受國際客戶關注的環節之一，柳工精心打造試乘試駕體驗活動，電動裝載機、無人礦卡等明星產品悉數亮相，讓全球客戶沉浸式感受設備性能及全面解決方案的協同作業能力。

60萬台交付

在柳工裝載機迎來60周年之際，第60萬台裝載機於客戶節期間正式交付客戶，標志著發展邁上新的裡程碑。自1966年推出中國第一台輪式裝載機以來，柳工持續推動行業技術升級與全球市場拓展，不斷刷新中國制造新高度。

攜手共贏

此外，柳工還舉行了戰略合作簽約、大客戶訂單集中簽約及合作伙伴頒獎儀式，進一步深化與全球合作伙伴的協同發展。

在客戶節歡迎活動中，全球嘉賓參加了柳江夜游及無人機表演等特色活動，沉浸式感受柳州城市魅力與柳工文化底蘊。

柳工集團、柳工股份董事長鄭津在活動致辭中表示：「未來，柳工將繼續堅持客戶至上理念，以創新驅動綠色智能發展，攜手全球合作伙伴，共同推動全球礦山及工程機械行業邁向更加高效、綠色、可持續的未來。」

SOURCE 柳工