共赴零碳新未來丨第六屆柳工全球客戶節成功舉行

新聞提供者柳工
01 6月, 2026, 11:37 CST
柳州2026年6月1日 /美通社/ -- 5月31日，第六屆柳工（000528.SZ）全球客戶節在廣西柳州舉行。中國工程機械工業協會會長蘇子孟、中國上市公司協會會長宋志平，柳工集團、柳工股份董事長鄭津，柳工股份副董事長、總裁羅國兵和相關管理層代表，以及來自全球50多個國家和地區的1,200多名客戶、合作伙伴、行業專家及媒體嘉賓齊聚柳工，共同見證柳工在綠色化、智能化、國際化發展中的最新成果，共探全球工程機械行業零碳轉型新未來。
本屆客戶節圍繞零碳智慧礦山、電動化解決方案、試乘試駕及工廠參觀等系列活動展開，現場展示了適配「 兩千萬噸級」場景的大型解決方案設備150多台（套），其中新能源設備占比過半。活動期間，羅國兵總裁重點分享了柳工全球化發展布局，國際客戶分享合作實踐與應用案例，全方位展示柳工面向全球市場的綜合解決方案能力與創新實力。
零碳方案發布
活動期間，柳工正式發布零碳智慧礦山解決方案，涵蓋綠色動力、智能裝備、數字化管理及全周期服務等內容，並通過動態演示集中展示全新礦山設備及解決方案。
實戰體驗
作為本屆客戶節最受國際客戶關注的環節之一，柳工精心打造試乘試駕體驗活動，電動裝載機、無人礦卡等明星產品悉數亮相，讓全球客戶沉浸式感受設備性能及全面解決方案的協同作業能力。
60萬台交付
在柳工裝載機迎來60周年之際，第60萬台裝載機於客戶節期間正式交付客戶，標志著發展邁上新的裡程碑。自1966年推出中國第一台輪式裝載機以來，柳工持續推動行業技術升級與全球市場拓展，不斷刷新中國制造新高度。
攜手共贏
此外，柳工還舉行了戰略合作簽約、大客戶訂單集中簽約及合作伙伴頒獎儀式，進一步深化與全球合作伙伴的協同發展。
在客戶節歡迎活動中，全球嘉賓參加了柳江夜游及無人機表演等特色活動，沉浸式感受柳州城市魅力與柳工文化底蘊。
柳工集團、柳工股份董事長鄭津在活動致辭中表示：「未來，柳工將繼續堅持客戶至上理念，以創新驅動綠色智能發展，攜手全球合作伙伴，共同推動全球礦山及工程機械行業邁向更加高效、綠色、可持續的未來。」
SOURCE 柳工
分享這篇文章