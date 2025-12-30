巴黎貝甜攜手美國職業足球大聯盟洛杉磯足球俱樂部（LAFC）

透過本次合作，巴黎貝甜將自2026年起推出LAFC主題烘焙產品與周邊商品，並規劃多元的消費者互動活動，包括球迷見面會（Meet & Greet）與門票抽獎。

巴黎貝甜副會長許振秀（Jin Soo Hur）表示：

「體育是一種能夠連結全球球迷、促進更深層互動的強大內容。透過與LAFC的合作，我們將提供多樣化的活動，讓消費者與我們的麵包一同分享歡樂時刻與特別體驗。」

LAFC共同總裁拉里・弗里德曼（Larry Freedman）表示：

「我們非常高興能與巴黎貝甜這個以高品質與美味產品深受美國及全球消費者喜愛的國際烘焙品牌合作。這項合作將透過足球與美食的共同體驗，進一步提升雙方品牌價值。」

LAFC於2018年在洛杉磯成立，目前陣中擁有孫興慜、丹尼斯・布安加及雨果・洛里斯等明星球員。隨著孫興慜的加入，俱樂部在全球引發高度關注，並迅速擴大其於韓國及國際市場的球迷基礎。

透過將烘焙與體育以創新方式結合，巴黎貝甜持續拓展與全球體育迷及消費者的接觸點，包括推出俱樂部與球員主題產品與周邊、執行消費者促銷活動以及體育場館廣告投放。品牌以多項創新行銷活動獲得矚目，例如在巴黎聖日耳曼主場比賽中展示韓文LED訊息「Hello! Paris Baguette」，以及製作PSG球星品嚐巴黎貝甜產品的影片。這些努力使公司榮獲由韓國廣告主協會頒發的「年度行銷人獎（Marketer of the Year Award）」。此外，巴黎貝甜亦於托特納姆熱刺主場球場提供咖啡服務。

巴黎貝甜持續拓展全球版圖，目前於韓國營運約3,400家門市，並在美國、歐洲與亞洲15個國家營運約700家門市，全球總店數超過4,100家。在包含美國在內的北美市場，公司目標於2030年前營運1,000家門市，並已於德克薩斯州啟動當地烘焙工廠的建設。

SOURCE Paris Baguette