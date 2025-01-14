養固健：弘揚中華養生文化，倡議「新平衡主義」

隨著社會與經濟的發展，消費者的健康需求已逐步發生了變化。從過去單一的飲食與運動需求，過渡到更注重身心整體平衡。與此同時，他們對個性化、可持續的健康解決方案提出了更高的要求。新平衡主義正是針對這一趨勢，提出了身體平衡與生活平衡的全面健康理念。它不再僅僅停留在單一維度的平衡上，而是通過融入更加細緻與全面的養生觀，幫助用戶在日常生活中找到適合自己的健康路徑。

中華養生文化強調的是一種平衡智慧，中即平衡，不偏不倚。這種智慧貫穿於生活的方方面面，包括飲食、起居、運動、情志，並延伸至學習、社交、和工作等方面。在信息爆炸、節奏加快的現代社會中，這種平衡觀尤其顯得重要，因為它幫助人們面對紛繁複雜的生活壓力時，依然能夠保持內心的和諧與安定。養固健所倡導的「新平衡主義」正是將這種平衡觀帶入到每個人的日常生活中，讓中華養生文化不再是遙不可及的模糊概念，而是能夠切實融入到現代生活中。

2025年是無限極深耕中華養生賽道的第33年，也是六五戰略的開局之年。養固健相信，養生不能停留在口頭倡導上，更需要構建一系列切實有效的措施，讓健康生活方式真正變得具體、可行。從健康養生理念的科普到社區養生客廳的搭建，從中草藥科技的創新應用到中華養生顧問的專業服務，養固健始終堅持以用戶為中心，幫助消費者在日常生活中逐步實現身體與生活的雙重平衡。只有將養生融入日常，才能通過日積月累的堅持和行動，逐漸形成真正的健康與平衡狀態。

中華養生進行時：以平衡之名

2025無限極全球年會上，李錦記集團執行主席、首席無形官兼首席爽官、無限極（中國）有限公司董事長李惠森，無限極全球首席執行官、無限極（中國）有限公司副董事長俞江林，場景實驗室創始人、場景方法論提出者吳聲分別在年會上發表了主題演講。

李惠森董事長首先回顧了無限極創業初期的難忘經歷，剖析了當今社會「失衡」頻發的深層原因，以及平衡的價值。他認為，在新的時代背景下，需要倡導一種「新平衡主義」，不僅是健康生活方式的普及，更是一種通過中華養生文化解決失衡問題的系統性方案。它關注用戶的需求，通過養固健的中草藥科技和中華養生顧問的長期陪伴價值，為每個個體提供切實可行的健康解決方案，幫助他們實現身體與生活的雙重平衡，平衡才能走遠。

場景實驗室創始人、場景方法論提出者吳聲，則從趨勢的變化與用戶需求的轉變出發，闡釋了「新平衡主義」是在當下提出的。他洞察到，現代消費者正在經歷從「向外尋求」到「向內審視」的轉變，身體失衡和生活失衡正成為影響消費決策的重要因素。同時，商業邏輯也正在從「信息爆炸」轉向「始終陪伴」，消費者期待品牌能夠提供溫暖、有情感連接的解決方案。吳聲認為，「新平衡主義」正是在這種社會與消費趨勢的變化中應運而生，回答了消費者在這個時代提出的核心問題——如何實現真正的健康與平衡。

無限極全球首席執行官俞江林從企業視角出發，闡述了「新平衡主義」為何只有無限極能夠提出和踐行。他認為，無限極在過去三十多年的發展中，已經形成了獨特的資源稟賦——從原創的中草藥科技，到深入社區的養生網絡，再到專業化的養生顧問隊伍，這些都為「新平衡主義」的落地提供了強大的支撐，進一步明確了「新平衡主義」實現路徑，也成為無限極對社會、對消費者的責任與承諾。作為健康中國戰略的積極響應者和踐行者，養固健正通過「新平衡主義」推動中華養生文化走向更廣闊的未來。

聚焦差異化稟賦：以用戶為中心，構建信任

作為健康中國戰略的積極踐行者，無限極在中華養生賽道的深耕不僅源於其對文化傳承的堅定信念，更得益於品牌在三十多年實踐中積累的獨特資源優勢與稟賦。無限極始終堅持「以用戶為中心」，將信任作為核心紐帶，通過不斷積累信任，構建起與消費者之間的深度連接。

無限極認為，信任也是一種生產力。新的戰略部署圍繞信任展開，形成對「新平衡主義」倡議的強大支撐，也成為推動中華養生文化創新發展的動力之源。無限極通過對「新觀念」、「新調養」、「新附近」、「新夥伴」的系統化構建，逐步形成了差異化的競爭力與長足的行業領先優勢。

首先，定義「新觀念」使品牌與時俱進，不僅繼承傳統的中華養生智慧，還通過現代視角重新定義健康。通過健康養生理念的深化傳播，養固健致力於打造中華養生領導品牌，引領現代生活方式，改變大眾健康認知，牽動用戶對中華養生更深層的熱愛與共鳴。

其次，實踐「新調養」理念為產品創新提供了強大驅動力。依托中草藥科技的守正創新，養固健將傳統的中草藥養生與現代科技相結合，不斷滿足用戶尚未被滿足的需求，不斷提高產品品質與功效，提供更加系統、有效、全面的中華養生解決方案，從根本上實現身體與生活的雙重平衡。

第三，無限極對「新附近」的再造也為其提供了巨大的競爭優勢。圍繞「讓養生更貼近生活」的目標，無限極打造了深入社區的中華養生客廳和貼近用戶身邊的中華養生社群，通過與用戶建立更溫暖的連接，提供長期陪伴，讓中華養生文化更自然地滲透進日常生活。

最後，賦能「新夥伴」的組織戰略也為無限極的成功奠定了基礎。無限極持續培養與時俱進的中華養生顧問隊伍，通過可親、可信、可靠的煥新形象，為用戶提供適度的陪伴、專業的服務與真實的幫助，進一步增強品牌與用戶之間的信任紐帶，在中草藥健康領域形成了不可替代的市場領導力。

2025無限極全球年會的成功舉辦，標誌著品牌在推動中華養生文化傳承與創新方面邁出了堅實的一步。通過「新平衡主義」的倡議，品牌不僅引領了健康生活的趨勢，還為現代消費者提供了一個更加全面的健康解決方案。隨著對個性化健康需求的深入理解，無限極將在未來繼續以創新和溫暖的陪伴，助力消費者實現更加健康、快樂的生活。

SOURCE 無限極（中國）有限公司