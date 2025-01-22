加密黎明：激動人心的未來加密貨幣探索之旅

2025年，比特幣已成為一項關鍵的地緣政治資產，各國政府和中央銀行正探索比特幣與黃金和法定貨幣一起在國家儲備中所能發揮的作用。業內專家指出，主要經濟體最近的政策轉向表明，比特幣在全球金融中的重要性日益增加。圍繞建立專門比特幣儲備的討論，進一步助長了樂觀情緒，這反映出全球比特幣倡導者和市場對加密貨幣的未來，具有更為廣泛的信心。

加密貨幣黎明：存入、交易和收集

1. 存入

參與者首先需要存入至少100美元，以選擇包括SOL、XRP、SUI、MNT、DOGE、AAVE、ENA、LINK、bbSOL和TON在內的多種加密貨幣。每筆符合條件的存款均可獲得獎勵，獎勵按照先到先得的原則發放，每筆存款還能獲得一張用於抽取每日獎勵的彩票。

2. 交易

交易活動允許參與者賺取代表不同加密貨幣的加密貨幣卡牌。收集至少六張卡牌即可合成一張彩票，增加獲得額外獎勵的資格。頻繁交易會提高收集更多卡牌和彩票的機會。抽獎獎品包括特斯拉Model 3、勞力士潛航者型(Rolex Submariner)手表、比特幣、以太坊(ETH)、瑞波幣(XRP)代幣等。

3. 收集

2月7日，一個比特幣區塊哈希值將會決定本次活動的頭獎得主。彩票號碼與區塊哈希值最為匹配的參與者，將會獲得1枚比特幣的獎勵。

Bybit銷售與市場總監Joan Han分享了對此次活動的興奮之情，她表示：「『 加密黎明』活動體現了我們為用戶創造引人入勝且富有回報的體驗的承諾。我們旨在通過結合趣味性、創新性和大獎，來讓加密貨幣對每個人來說都更加觸手可及、更富有吸引力。」

Bybit的「加密黎明」活動專注於提升可達性和參與度，為新老交易者探索加密貨幣的可能性鋪平道路，同時也慶祝數字資產領域的創新和機遇。

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關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，為超過6000萬全球用戶提供服務。自2018年成立以來，Bybit致力於打造更簡單、開放、平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit深耕Web3領域，與頂尖區塊鏈協議建立戰略聯盟，提供堅實的基礎設施，並推動鏈上創新。憑借安全可靠的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗以及前沿的區塊鏈工具，Bybit成功架起了傳統金融與去中心化金融之間的橋梁，助力開發者、創作者及愛好者充分挖掘Web3的無限潛能。歡迎訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來之路。

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