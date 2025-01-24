黃天賜教授從中醫角度教你運動前後護理

熱身運動時間建議為5至10分鐘，包含動態拉伸和循環運動，可以提升全身的血流和關節活動範圍。中醫認為氣血是人體運行的根本，氣行則血行，血行則氣活。熱身運動可以促進血液循環，加快全身氣血的流動，從而提高身體各個器官的活性。當氣血運行順暢，人的精神狀態自然會變得更加充沛，使身體更加適應即將進行的高強度運動。

其次，熱身運動能有效預防寒濕的侵襲。中醫認為透過熱身運動，可以提高體內的陽氣，促進汗液的排出，從而達到驅寒除濕的效果。另外，熱身運動還能減少肌肉和關節的損傷。通過適當的熱身，肌肉的血流量增加，溫度升高，彈性改善，能夠降低在運動過程中遭受拉傷或扭傷的風險。

三步促進運動後恢復

另外，黃教授建議跟隨以下三個運動前後的保健步驟，亦有助跑手身體恢復，維持健康。

1. 運動前按摩︰比賽前使用「壹點寧 清涼」自行進行簡單的按摩，可有助肌肉放鬆，消除因訓練而造成的疲勞，效果提升高達51%*。

2. 運動後休息和放鬆：給予身體適當的休息時間，讓肌肉和關節得到功能恢復。放鬆身心，有助於減輕疲勞和壓力。若感到肌肉痠痛，跑手可使用「健絡通草本活絡油」，找出痛點按壓1-3分鐘，每日2-3次，再配合「健絡通藥貼 草本」，以紓緩運動後肌肉的痠痛不適。一點一貼，多重舒筋活絡。

3. 遇有扭傷或拉傷︰紅花可助活血祛瘀消徵，通暢血脈，消腫止痛，配乳香、沒藥等可治跌打損傷，瘀滯腫痛。然而大多跑手亦未必有閒暇煲藥，選用含紅花成份的「藏紅寧外用鎮痛劑」，輕柔地按摩壓痛點，配合「藏紅寧藥貼」，每日一貼，讓當中的乳香、沒藥、紅花等中藥成份滲透皮膚，促進血液循環並放鬆肌肉，讓大家瞬間輕鬆「寧」負擔。

然而，身體恢復時間和方式或因人而異，黃教授提醒各跑手，如果有嚴重的疼痛、腫脹或其他不適症狀，應立即就醫尋求專業意見。

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*參考來源︰城市大學和浸會大學於2007年2月的實驗報告

關於健絡通：

健絡通藥業有限公司是一家秉承香港精神的企業，於1999年由著名中醫教授黃天賜創立。自幼受到父親黃道益先生的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。

黃教授在建立起家族事業的基礎後，得到父親的鼓勵，創立了知名的「健絡通」品牌。這個名字象徵著健絡通藥業對健康經絡和生活的追求。黃教授憑藉著數十年的臨床經驗和對香港中醫藥的熱愛，在香港建立了符合GMP標準的廠房，以科學化管理生產香港傳統的藥油和藥貼。於25年間，他相繼創辦了壹點寧、健絡通和藏紅寧品牌，結合香港特色的平民藥油、磁療、中草藥和物理療法，成為香港具有悠久的歷史且暢銷的品牌。

這些品牌提供以簡便的藥物為基礎的家居護理方法，旨在早期預防都市生活中由血氣運行不暢引起的各種慢性痛症。

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SOURCE 健絡通藥業