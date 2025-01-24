黃天賜教授從中醫角度教你運動前後護理

新聞提供者健絡通藥業
24 1月, 2025, 17:52 CST
香港2025年1月24日 /美通社/ -- 香港一年一度的大型馬拉松賽事即將展開，跑手們積極備戰，除了在體能上做足準備，運動前的熱身，以及運動後的紓緩亦相當重要。健絡通藥業有限公司創辦人黃天賜教授從中醫的角度為各跑手提供以下建議。
熱身運動不可缺少
熱身運動時間建議為5至10分鐘，包含動態拉伸和循環運動，可以提升全身的血流和關節活動範圍。中醫認為氣血是人體運行的根本，氣行則血行，血行則氣活。熱身運動可以促進血液循環，加快全身氣血的流動，從而提高身體各個器官的活性。當氣血運行順暢，人的精神狀態自然會變得更加充沛，使身體更加適應即將進行的高強度運動。
其次，熱身運動能有效預防寒濕的侵襲。中醫認為透過熱身運動，可以提高體內的陽氣，促進汗液的排出，從而達到驅寒除濕的效果。另外，熱身運動還能減少肌肉和關節的損傷。通過適當的熱身，肌肉的血流量增加，溫度升高，彈性改善，能夠降低在運動過程中遭受拉傷或扭傷的風險。
三步促進運動後恢復
另外，黃教授建議跟隨以下三個運動前後的保健步驟，亦有助跑手身體恢復，維持健康。
1. 運動前按摩︰比賽前使用「壹點寧 清涼」自行進行簡單的按摩，可有助肌肉放鬆，消除因訓練而造成的疲勞，效果提升高達51%*。
2. 運動後休息和放鬆：給予身體適當的休息時間，讓肌肉和關節得到功能恢復。放鬆身心，有助於減輕疲勞和壓力。若感到肌肉痠痛，跑手可使用「健絡通草本活絡油」，找出痛點按壓1-3分鐘，每日2-3次，再配合「健絡通藥貼 草本」，以紓緩運動後肌肉的痠痛不適。一點一貼，多重舒筋活絡。
3. 遇有扭傷或拉傷︰紅花可助活血祛瘀消徵，通暢血脈，消腫止痛，配乳香、沒藥等可治跌打損傷，瘀滯腫痛。然而大多跑手亦未必有閒暇煲藥，選用含紅花成份的「藏紅寧外用鎮痛劑」，輕柔地按摩壓痛點，配合「藏紅寧藥貼」，每日一貼，讓當中的乳香、沒藥、紅花等中藥成份滲透皮膚，促進血液循環並放鬆肌肉，讓大家瞬間輕鬆「寧」負擔。
然而，身體恢復時間和方式或因人而異，黃教授提醒各跑手，如果有嚴重的疼痛、腫脹或其他不適症狀，應立即就醫尋求專業意見。
產品在萬寧、屈臣氏、裕華、HKTVmall等連鎖個人護理用品店及各大藥房均有代售。
健絡通網店優惠
健絡通於2025年2月5日至13日期間，登入健絡通官方網店選購產品，輸入優惠碼「HKM2025」，即享全單9折優惠兼隨單附送M3定點按摩器乙個，配合其鎮痛產品的特別研製天磁按摩頭，能有效深入按摩繃緊肌腱，達致深層紓緩效果，為各位跑手打打氣。
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*參考來源︰城市大學和浸會大學於2007年2月的實驗報告
關於健絡通：
健絡通藥業有限公司是一家秉承香港精神的企業，於1999年由著名中醫教授黃天賜創立。自幼受到父親黃道益先生的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。
黃教授在建立起家族事業的基礎後，得到父親的鼓勵，創立了知名的「健絡通」品牌。這個名字象徵著健絡通藥業對健康經絡和生活的追求。黃教授憑藉著數十年的臨床經驗和對香港中醫藥的熱愛，在香港建立了符合GMP標準的廠房，以科學化管理生產香港傳統的藥油和藥貼。於25年間，他相繼創辦了壹點寧、健絡通和藏紅寧品牌，結合香港特色的平民藥油、磁療、中草藥和物理療法，成為香港具有悠久的歷史且暢銷的品牌。
這些品牌提供以簡便的藥物為基礎的家居護理方法，旨在早期預防都市生活中由血氣運行不暢引起的各種慢性痛症。
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SOURCE 健絡通藥業
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