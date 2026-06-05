健絡通「TO-Go」Summer Treat：姜濤造型雪糕車登陸旺角

今夏最「涼」應援裝備

是次活動主題「Stay Cool. Stay "TO".」中的 "TO"，除了代表「TO-Go Summer Gelato Truck」，更玩味呼應姜濤名字中的「濤」，象徵今個夏天與姜濤一齊 Keep 住「濤」氣、Keep 住 Cool！健絡通特別以「壹點寧 清涼」的天然薄荷香氣與冰感體驗為靈感，打造限定薄荷味 Gelato，並推出限量「Stay Cool, Stay-TO」應援扇，希望大家無論在街頭、睇波、打卡，還是追星時，都可以即時降溫，成為今個夏天最「涼」的應援Gear。

一張收據解鎖三重夏日驚喜

想喺旺角街頭即時降溫？由即日起，凡於 2026 年 6 月 5 日 至 2026 年 6 月 21 日，在指定零售商1購買任何 壹點寧 清涼或 健絡通活絡貼 滿 HKD$280，憑收據即可到「 TO-Go Summer Gelato Truck」換領 Touch Cool 薄荷 Gelato 乙杯2 及限定姜濤 KEEP ME UP 應援扇乙把3。憑同一張收據更可參加「賞Goal飛」大抽獎，有機會贏取「健絡通盃 — 車路士 對 祖雲達斯」相關球賽門票4，一齊投入今個夏天最熱血的足球氣氛！

「TO-Go Summer Gelato Truck」活動詳情：

日期︰2026 年 6 月 19 日 及 6 月 21 日

時間：下午 2 時半至 5 時半

地點︰旺角朗豪坊對出附近

（若有任何改動，將於活動當天在健絡通社交網站公布）



「賞Goal飛」大抽獎活動網址：https://octopus-opl.com/form/HerbalgyTrophyCP-1

炎夏冰感寵粉 撐糖應援

自健絡通宣布與姜濤合作後，迅速成為全城熱話，「KEEP ME UP」企劃不但成功拉近品牌與年輕世代距離，更令不少人重新認識傳統中醫藥品牌的全新形象。姜濤向來以「寵粉」聞名，今次健絡通亦延續這份「寵粉精神」，特別打造限定冰感應援企劃，希望於炎炎夏日之中，為姜糖及球迷送上一份充滿足球熱與清涼感的驚喜。我哋旺角見，Stay Cool！ Stay "To"！

賞Goal飛 － 推廣生意的競賽牌照號碼：61362-4

1指定零售點/ 網上商店：香港地區的萬寧、萬寧網店、屈臣氏、屈臣氏網店、松本清、裕華國貨、Colourmix、惠康、一田、AEON、龍豐集團、HKTVmall、健絡通官方網店。

2數量有限送完即止。

3數量有限送完即止。造型以實物為準。

4 活動受有關條款及細則約束，如有任何爭議，健絡通擁有最終決定權。詳情請參閱活動網站。

關於健絡通：

健絡通藥業有限公司是一家秉承香港精神的企業，於1999年由著名中醫教授黃天賜創立。自幼受到父親黃道益先生的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。

黃教授在建立起家族事業的基礎後，得到父親的鼓勵，創立了知名的「健絡通」品牌。這個名字象徵著健絡通藥業對健康經絡和生活的追求。黃教授憑藉著數十年的臨床經驗和對香港中醫藥的熱愛，在香港建立了符合GMP標準的廠房，以科學化管理生產香港傳統的藥油和藥貼。於26年間，他相繼創辦了壹點寧、健絡通和藏紅寧品牌，結合香港特色的平民藥油、磁療、中草藥和物理療法，成為香港具有悠久歷史且暢銷的品牌。

這些品牌提供以簡便的藥物為基礎的家居護理方法，旨在早期預防都市生活中由血氣運行不暢引起的各種慢性痛症。本新聞稿所提及之產品，均為已註冊中成藥，其法定功效以香港中醫藥管理委員會核准標籤為準。

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