獨立判斷、任人唯賢：從董事會層面推動增長

菲律賓帕賽市2025年1月25日 /美通社/ -- 當下，任人唯賢正在成為有效治理的一個衡量標尺，注重資歷、專業知識和獨立判斷力，以推動組織發展，從董事會層面推動增長。

以能力與卓越為核心構建的框架，凸顯了確保董事會成員能夠為各自職位帶來切實貢獻的日益重視。

SM Investments Corporation近期從其獨立董事的角度強調了這一原則。SM Investments獨立董事兼審計委員會主席Tomasa "Tammy" Lipana強調了資歷的重要性：「一定要看資歷。董事會成員應為公司聲譽增光添彩，這對投資者和其他利益相關方至關重要。」

SM Investments獨立董事Lily Gruba律師亦持此觀點，她指出，董事會內部的自然多元化是健康的任人唯賢的產物和明確標誌。她說：「理想的任人唯賢制度應無視且不受性別、背景和種族等因素的影響，至少在這些因素不相關的情況下是如此。這是任何組織都應追求的更高境界，組織由有才能之人組成，而非僅僅是一堆不同個性的集合。」

SM的治理框架彰顯了其對專業化、責任感、誠信、公平、可持續性及透明度的重視。該公司一直在提升公司治理水準，倡導獨立判斷，培養符合最高標準的領導力。

2023 年的一項具有里程碑意義的決策是任命菲律賓中央銀行前行長Amando M. Tetangco, Jr.擔任董事會主席，這是SM歷史上第一位擔任此職務的獨立董事。此舉彰顯了公司在考慮未來發展時優先考慮專業知識、職業素養和獨立領導力的價值。

SM超過50%的董事會席位由獨立董事擔任，不僅超出監管標準，還樹立了行業標桿。其中兩位女性董事在稅務與公司法、併購、審計與會計等領域擁有豐富的專業知識，這凸顯了多元化與專業性之間的平衡。獨立董事還領導著審計、公司治理與可持續性、關聯交易及風險管理等關鍵委員會，進一步確保公司事務上的客觀獨立判斷。

SM傑出的獨立董事團隊還包括菲律賓貿易與工業部前秘書長Ramon M. Lopez，以及Government Service Insurance System (GSIS)前總裁兼總經理兼董事會副主席Robert G. Vergara。

這些舉措體現了SM對提升業績與能力、維護高標準治理、滿足投資者期望與社會需求及推動包容性增長的不懈追求。

SOURCE SM Investments Corporation