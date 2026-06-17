SM旗下公司連續第三年躋身《財富》東南亞500強

菲律賓帕賽市2026年6月18日 /美通社/ -- SM Group母公司SM Investments Corporation（簡稱「SM Investments」），連同旗下兩家銀行子公司BDO Unibank, Inc. (BDO)、China Banking Corporation (China Bank)，連續第三年入選《財富》雜志東南亞500強榜單。

在入選的42家菲律賓公司中，SM Investments排名第二，BDO位列第五，兩家公司在地區榜單中分別位居第28位和第52位。China Bank則在地區榜單中排名第161位。

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic C. DyBuncio表示：「我們很榮幸連續第三年入選《財富》東南亞500強榜單。」

「這份認可離不開我們員工的辛勤付出、廣大客戶的信賴，以及合作伙伴與商戶的鼎力支持，同時也印證了企業在推動普惠增長、夯實東南亞區域經濟與貿易發展格局中肩負的重要使命。」

《財富》東南亞500強榜單每年依據企業上一財年營收規模評選區域頭部企業，榜單同步披露各家公司營收、利潤、資產及員工規模等數據。

自2024年該榜單首次發布以來，SM Investments年年上榜。《財富》總部設於紐約，是全球頂尖商業媒體品牌，東南亞500強榜單與《財富》世界500強、美國500強、歐洲500強等王牌榜單同屬旗下系列榜單。

SM Investments及其銀行子公司持續登榜，彰顯集團規模實力、發展韌性，以及對菲律賓乃至整個東南亞經濟增長作出的突出貢獻。依托零售、銀行、地產多元投資布局，SM Group始終致力於為消費者、社區及全體利益相關方創造共享價值，助力可持續、普惠式發展。

關於SM Investments Corporation

SM Investments Corporation自持並運營零售、銀行、地產三大龍頭業務。此外，公司還投資於菲律賓新興經濟中具有高增長潛力的企業。SM依托多元業務組合，產生穩定現金流，秉持審慎再投資策略，實現長期價值復利增長。

SM的零售業務是菲律賓規模最大、最多元化的業務。其房地產業務由SM Prime Holdings, Inc.負責，是菲律賓最大的綜合房地產開發商。SM的銀行業務涉及菲律賓最大的銀行BDO Unibank, Inc.和菲律賓本土頭部民營銀行之一China Banking Corporation。

更多信息，請訪問 www.sminvestments.com

SOURCE SM Investments Corporation