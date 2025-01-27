鄧白氏宣布在香港喬遷新址，以提升客戶服務品質

香港2025年1月27日 /美通社/ -- 全球領先的商業數據和分析服務商鄧白氏（Dun & Bradstreet）正式宣佈將其香港辦公室搬遷至灣仔太古廣場六座。透過本次搬遷，鄧白氏將加速擴展步伐，提升營運效率，在香港這一個充滿活力的城市為客戶提供更優質服務。

鄧白氏在香港的新辦公室坐落於繁華商業區的核心位置，配備先進的設施和高品質的辦公空間，將作为鄧白氏的重要樞紐，促進鄧白氏與香港的合作夥伴及客戶更有效合作。鄧白氏中國區總裁吳廣宇先生表示：「我們很榮幸地宣佈搬遷至新辦公室，這象徵著我們對香港持續投入，並彰顯出我們對香港市場的重視。透過結合全球化的數據和本地專業知識，我們的目標是為國際市場客戶提供具競爭力的服務，協助客戶做出明智決策，推動業務增長與成功。」

自1981年起，鄧白氏在香港的發展歷史悠久，其透過戰略性佈局強化香港作為領先金融中心的地位。自2004年起，鄧白氏獲香港銀行公會和存款公司公會委託，經營香港商業信貸資料庫（CCRA），在提供分析和風險管理解決方案方面發揮著重要作用，為金融機構提供即時決策的商業洞察，並透過提供跨境信貸解決方案，協助粵港澳大灣區（GBA）企業有效獲取所需信貸和融資，為跨境融資發展做出貢獻。同時，鄧白氏透過跨境解決方案，促進跨境融資的增長，使粵港澳大灣區企業能夠有效地獲取所需的信貸和融資。

多年來，鄧白氏一直積極支持香港作為國際貿易中心的地位。透過與香港貿易發展局（HKTDC）和香港出口信用保險局（HKECIC）的合作，進一步支持香港的中小型企業和出口商，應對複雜的國際貿易挑戰。去年，鄧白氏推出「鄧白氏全球合規風險管理平台（D&B Risk Analytics – Compliance Intelligence）」數碼工具，促進香港貿易的生態圈發展。該平台使企業能夠自動化和持續地進行KYC（認識你的客戶）和KYB（認識你的企業）盡職審查，幫助企業更好地評估重大風險，同時減少工作負擔，智能化提高風險決策。

鄧白氏推陳出新，透過一系列創新產品和服務為香港企業帶來前所未有的價值。最近，鄧白氏推出了一款生成式人工智能助手——ChatD&B，利用鄧白氏全球數據雲端的強大功能，迅速提供即時的商業洞察、可靠的商業數據和實用見解。這項工具展現了鄧白氏對於維護數碼信任、依賴可靠數據做出決策以及支持數據生態系統的可持續性所做的承諾。

隨著鄧白氏在香港開啟新的里程碑，公司再次強調對香港市場的承諾，致力於提供全球領先的數據和分析解決方案，促進香港作為金融及貿易中心的發展。

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關於鄧白氏

鄧白氏（Dun & Bradstreet）是全球領先的商業數據和分析服務商，協助世界各地的企業提升業務績效。鄧白氏全球數據雲端提供的解决方案和洞察分析可助力客戶提升盈收、降低成本、控制風險以及進行業務轉型。自1841年以來，鄧白氏深受各大規模公司的信賴，為他們管理風險和發掘商機。

我們將全球數據與本地見解結合，幫助客戶做出更明智的決策。 如欲進一步了解鄧白氏，請瀏覽www.dnb.com.hk

SOURCE Dun&Bradstreet