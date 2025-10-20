即刻預訂，暢游至三月：德威航空推出韓國航線秋季優惠

在10月31日前預訂，德威航空將提供以下優惠：

最高85 折折扣碼 ：預訂時輸入優惠碼 FLYOCT ，出行有效期至2026年3月28日（實際優惠金額可能因購票時的匯率有所浮動）。





旅客可前往明洞品嘗地道街頭美食、盡情購物，登上駱山公園(Naksan Park)城牆欣賞日落美景，並在N首爾塔俯瞰城市天際線。韓國本地人氣美食，如紫菜包飯、冷面、雪濃湯及韓式熱狗，也都鄰近主要購物區與文化地標。搭乘德威航空前往韓國，輕松規劃一趟充滿文化氣息的旅程，韓流魅力更為旅途增添樂趣。若想放緩節奏，不妨前往濟州島，沿著海邊步道漫步，感受當地人喜愛的悠閒氛圍。

如需查詢完整航班時刻表、優惠券條款及訂票詳情，請訪問twayair.com。德威航空網絡目前覆蓋全球60個目的地，並將繼續擴展航線。

關於德威航空

德威航空公司總部位於韓國大邱，自2010年起作為領先的廉價航空公司，為旅客提供高性價比且可靠的航空服務。德威航空航線網絡覆蓋東亞、東南亞、中亞、大洋洲及歐洲，機隊包括波音737-800、737 MAX 8、空客A330-300、A330-200以及波音777-300ER等現代化機型。德威航空持續拓展全球航線，為世界各地旅客提供超值選擇。了解更多信息，請訪問www.twayair.com。

媒體聯系方式

德威航空公關部

電郵：[email protected]

