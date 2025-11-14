本季超值旅游特惠：搭乘德威航空飛往韓國

新聞提供者T'way Air
限時促銷碼與優惠券適用於所有韓國航線，有效期至2026年3月
台北 2025年11月14日 /美通社/ -- 為慶祝「雙十一」，韓國領先的低成本航空公司德威航空(T'way Air)推出一系列特惠活動，活動持續至11月30日，是規劃在2026年3月28日之前，前往韓國旅游的絕佳時機。
德威航空目前運營七條直飛韓國的航線，分別為：台北（松山）- 首爾（金浦）、台北（桃園）- 濟州、台北（桃園）- 大邱、台中 - 首爾（仁川）、高雄 - 首爾（金浦）、高雄 - 首爾（仁川）、高雄 - 濟州。無論您是想體驗首爾的文化活力，還是鍾情濟州的悠閒氛圍，抓住本季促銷的機會，在韓國最富韻味的時節，深度體驗這個國家的魅力。
德威航空特惠活動持續至11月30日，具體包括：
- 最高享85折優惠 - 促銷碼：預訂時輸入FLYNOV，出行有效期至2026年3月28日（實際優惠金額可能因購票時的匯率有所變動）。
- 300 元優惠券：訂單金額滿3,000元可用，出行有效期至2026年3月28日。
- 800 元優惠券：訂單金額滿7,000元可用，出行有效期至2026年3月28日。
- 400 元早鳥優惠券：訂單金額滿3,000元可用，出行時段為2026年1月1日至3月28日。
- 1,111 元早鳥優惠券：訂單金額滿8,000元可用，出行時段為2026年1月1日至3月28日。
從景福宮的典雅歷史，到首爾不斷發展的街區所散發的活力，韓國擁有豐富多樣、引人入勝的旅游目的地。乙支路的復古現代風情、首爾林附近聖水洞的創意氛圍，以及濟州島的火山海岸線與寧靜節奏，共同構成了韓國兼具文化、都市與自然之美的特色亮點。
如需了解完整航班時刻表、優惠券使用條款及預訂詳情，請訪問德威航空官網（twayair.com）。德威航空目前通航全球60個目的地，並持續拓展航線網絡。
關於德威航空
總部位於韓國大邱的德威航空有限公司自2010年起成為韓國領先低成本航空公司(LCC)，提供經濟實惠且可靠的航空服務。德威航空航點覆蓋東亞、東南亞、中亞、大洋洲及歐洲，現代化機隊包括波音737-800、737 MAX 8和777-300ER，以及空客A330-300和A330-200。德威航空持續擴展全球網絡，為旅客提供高性價比服務。詳情請訪問www.twayair.com。
