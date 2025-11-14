本季超值旅游特惠：搭乘德威航空飛往韓國

限時促銷碼與優惠券適用於所有韓國航線，有效期至2026年3月

台北 2025年11月14日 /美通社/ -- 為慶祝「雙十一」，韓國領先的低成本航空公司德威航空(T'way Air)推出一系列特惠活動，活動持續至11月30日，是規劃在2026年3月28日之前，前往韓國旅游的絕佳時機。

德威航空目前運營七條直飛韓國的航線，分別為：台北（松山）- 首爾（金浦）、台北（桃園）- 濟州、台北（桃園）- 大邱、台中 - 首爾（仁川）、高雄 - 首爾（金浦）、高雄 - 首爾（仁川）、高雄 - 濟州。無論您是想體驗首爾的文化活力，還是鍾情濟州的悠閒氛圍，抓住本季促銷的機會，在韓國最富韻味的時節，深度體驗這個國家的魅力。