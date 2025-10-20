搭乘近鐵列車出發，三重縣「伊勢志摩」的美食、傳統與豐饒自然的五感體驗與探索之旅

從大都市走進大自然

日本大阪 2025年10月20日 /美通社/ -- 大阪關西世博在高度好評中圓滿落幕，截至10月13日共有25,578,986位遊客到訪，其中更於9月27日累積突破2,200萬人，成為營運費用轉虧為盈的基準。日本政策投資銀行發表了大阪關西萬博期間的訪日旅客動向調查，截至6月，特地前來參觀關西世博的旅客有35%以上是來自於東亞地區，截至9月則佔約一半的比例。其中也有許多遊客特地藉此關西世博，同時遊覽了京都和奈良。

將本社設於大阪的近畿日本鐵道株式會社（下稱：「近鐵」）以日本私營鐵道中的最長路線引以為傲，其範圍穿梭於大阪、京都、奈良、名古屋、三重以至京都等充滿魅力的日本都市中，而在關西世博舉辦期間，也有許多旅客造訪了沿線的景點。為了能持續擁有此機運， 近鐵不僅致力於進一步推廣各觀光地的迷人魅力，也為大眾提供只要掃描QR碼或信用卡即可乘車的便利服務與便捷交通。透過讓從大阪、名古屋等大都市乘車移動的時間變得舒適有趣的列車、壯觀的大自然、日本的傳統文化、美食及當地特有體驗等，帶領海外旅客們盡享當地的旅遊樂趣。