搭乘近鐵列車出發，三重縣「伊勢志摩」的美食、傳統與豐饒自然的五感體驗與探索之旅

20 10月, 2025, 10:00 CST
從大都市走進大自然
日本大阪 2025年10月20日 /美通社/ -- 大阪關西世博在高度好評中圓滿落幕，截至10月13日共有25,578,986位遊客到訪，其中更於9月27日累積突破2,200萬人，成為營運費用轉虧為盈的基準。日本政策投資銀行發表了大阪關西萬博期間的訪日旅客動向調查，截至6月，特地前來參觀關西世博的旅客有35%以上是來自於東亞地區，截至9月則佔約一半的比例。其中也有許多遊客特地藉此關西世博，同時遊覽了京都和奈良。
將本社設於大阪的近畿日本鐵道株式會社（下稱：「近鐵」）以日本私營鐵道中的最長路線引以為傲，其範圍穿梭於大阪、京都、奈良、名古屋、三重以至京都等充滿魅力的日本都市中，而在關西世博舉辦期間，也有許多旅客造訪了沿線的景點。為了能持續擁有此機運， 近鐵不僅致力於進一步推廣各觀光地的迷人魅力，也為大眾提供只要掃描QR碼或信用卡即可乘車的便利服務與便捷交通。透過讓從大阪、名古屋等大都市乘車移動的時間變得舒適有趣的列車、壯觀的大自然、日本的傳統文化、美食及當地特有體驗等，帶領海外旅客們盡享當地的旅遊樂趣。
寶可夢「水水獺Liner」可愛登場
日本超人氣動畫及遊戲「寶可夢」風靡全球，旗下角色各有特色，當中「水水獺」就成為三重縣應援寶可夢，2025年2月近鐵的「伊勢志摩Liner」就推出聯名列車「水水獺Liner」，車身與內部裝修到處都有水水獺的蹤影，讓大人小孩乘車時也怦然心動。
松阪市― 享受美食與日本傳統技術體驗
在 一升瓶 宮町店品嚐松阪牛
一升瓶 宮町店內主打以「日本三大和牛」之一松阪牛的燒肉，肉質鮮嫩油花細緻，但特別在於以迴轉燒肉的方式提供，客人可以依喜好直接取用，而且價格較親民，深受在地人與觀光客喜愛。
交通指南：從松阪站步行12分鐘
機織「松阪木綿」體驗
在松阪市親身體驗江戶時代延續至今的傳統織布文化，松阪木棉以藍染條紋布「松阪縞」聞名，曾是江戶庶民服飾中最時髦的象徵。這種布料由細緻的棉線手工織成，色澤會因洗滌而更加鮮明。松阪木綿手織中心提供「簡易織姬體驗」，可以坐在傳統織機前，親身體驗職人如何把每條線編織成有圖案的布，感受江戶庶民的時尚。
簡易織姬體驗
費用：1,500日圓（含稅）
所需時間：1小時（已包括工作人員的說明）
體驗人數：1至4人
體驗時間：9:00～15:00（製作11x20cm左右大小的布匹）
交通指南：從松阪站步行11分鐘
松阪和服 體驗 ―八幡屋
除了製作松阪木綿布匹，也可以體驗換裝和服，「八幡屋」的松阪木綿和服是特別設計，省卻繁瑣的穿著步驟，5分鐘就穿好，對時間不足的旅客來說更是恩物。松阪木綿簽名式的藍色與街景相配，也能穿著和服散步前往御城番屋敷、松阪公園等拍出美照。
交通指南：從松阪站步行7分鐘
伊勢 地區 不可或缺的自然風光
在伊勢地區絕不可或缺的還有眾多自然美景。位於三重縣伊勢市與鳥羽市交界處，伊勢志摩SkyLine的朝熊山頂展望台，是能夠一覽伊勢志摩國立公園全景的絕佳觀景地。從展望台望去，壯麗的伊勢灣、鳥羽灣等複雜交錯的里亞斯式海岸盡收眼底，展望台設有咖啡廳、足湯等休憩設施，也設有人氣打卡熱點「天空郵筒」。
交通指南：距離鳥羽站15分鐘車程（需額外支付伊勢志摩Skyline的通行費用）
志摩地區- ― 美食和活動體驗也格外充實
的矢牡蠣露台
位於志摩的矢灣以牡蠣養殖而聞名，每到冬天，「牡蠣小屋」就會開始營業。「的矢牡蠣露台」由佐藤養殖場經營，一年四季均提供新鮮美味的生蠔和牡蠣料理。在架設於海上的露台席中享用的牡蠣，除了其鮮美滋味外，還能體驗到當地特有風情。
的矢牡蠣露台
交通指南：距離志摩磯部站/鵜方站15分鐘車程
志摩 Green Adventurer
「志摩Green Adventure」是一座坐落於志摩的大型戶外綜合樂園，佔地廣闊，園內有豐富多樣的冒險設施，最具代表性的就是日本最長的俯臥式滑索「Zip Dive」，全長約620公尺，能以飛翔般的姿態俯瞰森林與海灣，感受速度與景觀帶來的雙重震撼。此外，攀爬塔、戶外雷射戰鬥、彈跳樂園與無人機體驗等無人機體驗等，遊樂區旁邊還設有豪華露營區，是結合冒險與度假的理想目的地。
交通指南：從鵜方站搭乘免費接駁巴士約10分鐘
志摩自然學校
在「志摩自然學校」可以享受自然活動樂趣與海上獨木舟體驗。外面就是內海平靜、波浪小的英虞灣，四周散布著六十多個大小島嶼，環境安全而舒適，非常適合初學者與家庭參加，非常適合想在旅行中放鬆、同時又想與自然親密接觸的遊客。
交通指南：距離鵜方站/賢島站20分鐘車程
真珠工房「真珠之里」
「真珠之里」四周被英虞灣的靜謐海景環繞，先觀看影片了解珍珠的珍貴及成長過程，再透過專業人員的講解，選擇自己喜歡的珍珠貝，再親自把珍珠取出的體驗。現場還提供飾品製作，剛剛取出的珍珠馬上由工作人員製成吊墜、耳環或紀念品，帶回獨一無二的旅行回憶。
交通指南：距離鵜方站/賢島站30分鐘車程
― 絕 不可錯過的住宿體驗
賢島 寶生苑
位於2016年G7伊勢志摩峰會的舉辦地──賢島的「賢島寶生苑」，是伊勢志摩地區的高級溫泉旅館，除了可以在廣闊的大浴場泡天然溫泉，庭園露天展望風呂面對大海，景色美妙如畫，仿如浸浴於海灣之中，以伊勢志摩溫泉的源泉引流，富保濕美肌效果之外，讓身心都能盡情休息。旅館內更設有伴手禮商店、Spa及KTV等。推薦入住特別樓層「翠景～Suikei～」的房間，窗外就是海灣，與大海連成一線，感受休閒及寫意的住宿體驗。
交通指南：從賢島站搭乘免費接駁巴士3分鐘
志摩海灘 都度假酒店
「志摩海灘 都度假酒店」充滿歐洲異國情懷，既適合浪漫情侶，也適合家庭或朋友長住度假，一起捕捉英虞灣的晨光與夕陽，打造專屬的渡假回憶。以純白牆面與紅瓦屋頂呈現南歐式建築之美，仿彿置身異國海岸小鎮，酒店也提供奢華的法式晚餐套餐。不但風景與設計交織出濃厚的度假氛圍，部分房型設有私人陽台，空間溫馨又具特色。
交通指南：從賢島站搭乘免費接駁巴士7分鐘
快到關西地區鮮為人知的景點「伊勢志摩」，以五感體驗當地特有的美麗自然、美食與文化吧！
