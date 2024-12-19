從關西萬博舉辦地開始的近郊之旅

伊勢

於日本8萬個神社當中擁有最高地位的 伊勢神宮 ，是日本最有名的聖地之一，吸引大批觀光客前來參拜。象徵著日本精神及傳統的聖域，可以感受到源遠流長又莊嚴的信仰及神秘。

在伊勢神宮內宮前的大道「御袚町」中間的「御蔭橫丁」，約有50多家店舖，許多觀光客在參拜前後皆會在此用餐或散步，在此可享用伊勢志摩的鄉土料理「手捏壽司」等，或購買多種傳統工藝品及手信等，感受濃厚的當地特色及深厚的文化底蘊。

鳥羽

鳥羽水族館 是日本生物飼育種類數量第1名的水族館，展示著約1,200種不同生物，也是全球唯二展出儒艮的水族館。館內最人氣的海洋生物海獺，每天定時舉行公開餵食時間，海獺與飼育員的可愛互動深得粉絲喜愛。

MIKIMOTO真珠島 ，是由世界第一位成功人工養殖珍珠的御木本幸吉先生創立的珍珠王國，除了島上的博物館展出珍珠工藝品等貴重展品外，每天舉行多場由海女直接潛入海中，徒手採珍珠貝的示範演出，可一覽海女們的高超技術以及不畏寒波的強韌精神。館內也設有珠寶店，販賣稀有又華貴的珠寶外，也有化妝品等手信可以購買。

賢島

以谷灣式海岸的美麗景觀聞名的英虞灣，是伊勢志摩國立公園的一部分。從海拔203米的 橫山展望台 可俯瞰點綴著大大小小島嶼的藍色海面，景色如畫。

享受英虞灣之美的最佳方式之一，是搭乘賢島巡航遊船「 Esperanza 」，從海上欣賞壯麗景色。這艘遊覽船以西班牙大航海時代的卡拉克帆船為設計靈感，融合異國風情，打造出優雅的海上觀光空間。寬敞的開放式甲板，讓乘客可盡情享受英虞灣的海景。

自然環境豐富的賢島聚集了多家度假酒店。其中「 奧志摩水森 都度假酒店（Miyako Resort Okushima Aqua Forest） 」設有天然溫泉大浴場，遊客可一邊泡湯一邊欣賞美景。更特別的是，飯店內附設配備高性能天文望遠鏡的天文館，讓住客有機會觀賞到肉眼看不見的遙遠星辰，體驗難得的星空之旅。

松阪

日本三大和牛之一的松阪牛，以細緻的油花、柔嫩肉質以及獨特的香氣與口感享譽盛名。在知名餐廳「 松阪Maruyoshi 」，可品嚐到以松阪牛為主的多樣料理，如燒肉、牛排、壽喜燒與Shabu Shabu等。

距離近鐵松阪站步行約7分鐘的「 茶重 」，擁有超過160年的歷史。除了販售茶具與日本茶葉，還提供獨特的「焙烙」綠茶焙煎體驗。參加者可親手用焙烙工具焙煎綠茶茶葉，依據茶葉種類與炒製程度，創造出風味獨特的焙茶。製作完成後，即可品嚐新鮮現炒的茶香與茶味，與別不同。每場體驗同時最多4人參與，可透過官方網站預約。

位於松阪城遺址東側的 御城番屋敷 ，是幕府時代的重要歷史遺跡，也是現存規模最大的武士長屋。漫步於此，不僅能感受江戶時代的生活氛圍，更能在靜謐環境中體會深厚的歷史文化與歲月的滄桑。

白子

位於三重縣鈴鹿市的鈴鹿賽車場樂園，是世界知名的F1日本大獎賽舉辦地，每年吸引無數賽車迷前來朝聖。在場內的Honda RACING Gallery，展示著本田賽車歷史上獲勝的經典賽車，賽車迷絕對不可錯過。單是聆聽真實賽道上引擎轟鳴的聲音，也足以感受到震撼人心的賽車魅力。 園區內設有主題樂園、住宿設施與溫泉，刺激的摩托車型雲霄飛車GP Racers和適合全家共享的各類遊樂設施，也提供駕駛模擬體驗，讓孩子們邊玩邊學習交通知識，也能在園區內購買賽車相關商品。

隨著2025年關西萬博的到來，遊客在欣賞未來主題展覽之餘，也可以盡情享受日本的美麗景色與豐富的旅程。

SOURCE 近畿日本鐵道株式會社