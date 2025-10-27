全球領導企業齊聚，經濟部攜手藝康台灣引領智能水務、食安預防、生技醫療三大產業升級

這個承諾已迅速化為具體行動，藝康台灣今年進駐台南科學園區，成立在台首座研發中心，身為推手之一的藝康台灣總經理塗溥仁表示：「台灣產業擁有結構多元化的特性，藝康結合在地人才與資源、透過與業界的深度交流，為台灣產業的特殊需求進行客製化開發並快速響應，藝康台灣團隊在其中扮演著極其關鍵性的角色。」

藝康的核心競爭力在於其基於科學的全面解決方案，為全球及台灣產業提供從製程到公用設施的完整保障，多次在SEMICON國際半導體展、Bio Asia亞洲生技大展、TIWW國際水展…等國內外大型展會上受到業界的高度關注及矚目：

智能水務與能源管理

納爾科(Nalco Water) 是藝康旗下的水務技術領導品牌，為全球及台灣多家高科技、石化、鋼鐵、電力、造紙等產業龍頭提供水資源智能數位化方案，尤其針對半導體與資料中心等高耗水、高耗能產業，以獨家3D TRASAR™專利技術實施即時監控與精準加藥，提升水循環再利用率、優化熱交換效率，並提供新世代AI伺服器所需的液冷系統水質管理，確保關鍵運算資產的穩定與可靠性。

食品安全與機構衛生

身為國際知名連鎖飯店、餐飲品牌及食品產業鏈等行業的全面衛生解決方案長期合作夥伴，藝康提供EH-300S智能洗碗機、ServSafe®食品安全認證培訓、以及高效率的有害生物整合防治方案，為現今高度重視食安議題及公眾健康的環境帶來全方位污染控制解方。

生技製藥與醫療

針對生技製藥與化妝品產業的交叉污染風險，藝康提出整合式防治方案，涵蓋無塵室環境清潔（Klercide™）、空間滅菌（Bioquell® 過氧化氫薰蒸），以及專為保健營養品產線設計、可有效去除生物膜的專利 SEEC® 確效技術。此一解決方案可確保產品品質，並符合 PIC/S GMP 等國際嚴格標準，全面強化製程衛生管理與環境控制。除此之外，醫療器械與手術設備的消毒需求，藝康亦同步導入 Anios 系列專用產品，為臨床端操作流程提供高效、安全且符合法規的感染控制解決方案，補足污染防治的最後一哩路。

強而有力的專業背景下，藝康長久以來「讓世界更清潔、更安全、更健康 」的願景更方方面面展現在細微之處，致力改善全球水資源管理、減少碳足跡，在ESG永續經營成為全球企業責無旁貸的共識時，凸顯出藝康長久以來致力保護有限自然資源的價值，更是藝康成為業界翹楚的關鍵。

展望未來，藝康持續發揮跨界的優勢及專業，穩固台灣於全球供應鏈的關鍵地位，提供全面且具前瞻性的全面方案，為產業升級與環境永續貢獻力量，與指標產業夥伴的合作也將有更突破性的能見度。

SOURCE 藝康台灣