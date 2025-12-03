Ecolab藝康攜手萬豪集團，響應2025台灣慈善高球日

全球300大企業之一，同時是全球水、衛生與感染預防解決方案及永續領導者 - 藝康集團（Ecolab）今年再度參與這場慈善盛事，響應企業界在公益活動的高度凝聚力。藝康與萬豪國際集團長期於全球及台灣市場保持緊密合作，共同致力於飯店營運中最重要的食品安全、環境衛生、節水節能與永續管理等領域，此次於萬豪年度慈善高球日擴大參與的力道與規格，象徵雙方在公益與永續發展上的堅定合作。

多年來，藝康透過專業方案與科技協助萬豪旗下飯店提升後台營運效率，致力客房清潔標準化、洗滌房節能減排、廚房衛生風險管理與用水優化，並強化食安防護，將企業專業轉化為社會與環境的長期價值，協助飯店達成更高效、更永續的營運模式。雙方在「負責任的旅宿業」願景中高度契合，使藝康成為萬豪在全球飯店營運中不可或缺的策略夥伴。

在今年慈善高球日中，藝康與眾多品牌一同響應公益，藝康台灣總經理塗溥仁於活動中表示：「這不僅代表著藝康全力支持我們重要夥伴的慈善理念，更象徵藝康攜手各產業在社會責任上的共同行動力。」在台灣，藝康也持續以志工日、環境維護與社福關懷等行動落實公益精神，展現全球一致的社會參與文化。

藝康與萬豪國際集團參與這場充滿意義的盛事，不僅展現雙方的夥伴關係，也象徵企業攜手為社會帶來正向影響。未來，藝康將持續透過創新科技與永續方案支持飯店與餐飲產業，與合作夥伴以實際行動實踐社會企業責任。

SOURCE 藝康台灣