長沙尼依格羅酒店七週年慶典

延續本次「尼依格羅藝術與演說」對藝術的聚焦探討，酒店已在社交平台發起主題影像有獎徵集計劃，以「與城事共『聲』」為主題，邀請公眾圍繞「過去與現在、快與慢、城市與自然」任一主題方向，分享在長沙記錄的珍貴瞬間。本次徵集計劃的時間為即日起至2025年11月3日，有效渠道包括酒店官方微信公眾號、小紅書，及電子郵箱等三個渠道，獎品包含尼依格羅客房免費體驗及高空雙人牛排套餐。在徵集中優勝的影像素材，將與大悟老師的音頻作品，融合剪輯，呈現為結合聽覺和視覺的若干期「聲畫特輯」，共同記錄長沙城事。

尼依格羅藝術與演說系列活動（Niccolo Lectures）是尼依格羅酒店秉承尼依格羅品牌的探索精神及完美邂逅的品牌座右銘，尼依格羅酒店致力於呈獻一系列引人入勝的藝術演說與分享活動，為當代和未來的企業家、時尚達人、商業變革者等提供平台，分享獨到的見解和不凡的人生故事。

欲瞭解更多信息，可親臨酒店，或關注「長沙尼依格羅酒店」官方微信公眾號，或致電+86 731 8895 8888。

關於長沙尼依格羅酒店

完美邂逅 華麗永恆

長沙尼依格羅酒店雄踞長沙城市中心繁華核心地段，聳立於452米高的長沙國際金融中心之巔，這座兼具潮流娛樂風尚與高端商務辦公的地標之所。酒店將不定期舉辦各類藝術活動，為大眾與藝術家們搭建交流平台，助力提升行業與城市藝術探索與發展的整體氛圍，真正做到全方位引領市場的地標酒店。

關於尼依格羅酒店品牌

尼依格羅酒店旗下擁有五間時尚雅致的酒店。品牌的宗旨是透過引人入勝的體驗、藝術和文化以及精緻的空間為客人打造寫意奢華的生活方式。品牌的第一家酒店於 2015 年在成都開業，目前已在香港特別行政區、長沙、重慶和蘇州開設品牌酒店。尼依格羅酒店隸屬九龍倉酒店，也是全球最大的獨立酒店品牌聯盟，全球酒店聯盟（Global Hotel Alliance）的成員。欲瞭解更多信息，請瀏覽 niccolohotels.com、Instagram 或 LinkedIn。

關於全球酒店聯盟 (GHA) 及 GHA 「探索之旅」

全球酒店聯盟（GHA）是全球最大的獨立酒店品牌忠誠計劃，旗下品牌超逾45個，品牌於100多個國家擁有超過850間酒店。一個屢獲殊榮的忠誠計劃 — GHA「探索之旅」— 為3200萬會員提供認同，DISCOVERY 獎勵金（D$）和特色體驗。回饋和禮遇可延伸至全球酒店聯盟（GHA）旗下酒店和合作夥伴，無論是否入住。 GHA「探索之旅」獎勵計劃於2024年產生的收入超過27億美元，客房出租量超過一千一百萬房晚。 各品牌透過全球酒店聯盟會員擴大其全球接觸面、實現收入增長，同時降低對第三方渠道的依賴程度，同時亦可保持獨立管理和獨特定位。

更多信息，請瀏覽 globalhotelalliance.com 或 www.ghadiscovery.com。

SOURCE 長沙尼依格羅酒店