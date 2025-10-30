聚焦產業化實踐、探索全球化路徑，第三屆香港具身智慧醫療科技論壇圓滿落幕

香港 2025年10月30日 /美通社/ -- 人工智慧如何革新診斷體驗？機器人怎樣提升手術精準水準？醫療AI距離實現普惠化還有多遠？醫療技術發展的最新趨勢與未來路徑是什麼？這些備受社會關注的熱點話題，在由中國科學院香港創新研究院人工智慧與機器人創新中心（CAIR）主辦的第三屆香港具身智慧醫療科技論壇（The 3rd CREATE Symposium）上，由數十位行業頂尖專家進行了全面解析，並給出了權威解答。

10月27日，本屆論壇第二天的活動延續了首日的精彩，高水平學術交流與跨領域的思想碰撞，進一步激發了業界對醫療未來的深度思考。同時，論壇圍繞「醫工結合」和「企業出海」等主題，系統探討了醫療技術的產業化實踐方法，並積極謀劃了智慧醫療的全球化推廣路徑，精彩的觀點分享引發了參與者的熱烈反響與廣泛討論。

CAIR副主任孟高峰教授在歡迎致辭中表示，CREATE Symposium作為全球醫療科技領域的重要跨界交流平臺，依託香港特別行政區的獨特區位和創新優勢，有力推動了中國與國際之間的合作。他強調，"CREATE"不僅是大會的主題，更是我們共同的目標，希望通過多領域的創新合作，創造醫療科技的無限可能，助力全球醫療健康事業的發展。

山東大學齊魯醫院副院長韓輝在開場致辭中介紹了醫院在醫療數智化轉型中的創新實踐，包括與CAIR共同發佈的喉鏡診斷大模型，以及「聆音」超聲大模型在醫院婦產科開展的臨床回溯性驗證等。他認為人工智慧已成為引領未來醫療發展的重要驅動力，通過不斷深化其在臨床場景的應用，可以顯著提升醫療服務效率和患者就醫體驗。

香港中文大學外科學系名譽臨床副教授及外科學系神經外科組主任陳達明在《全球性臨床挑戰：輸養、出血和沖洗》的主旨演講中，以詳實的臨床實例和全球數據，深入剖析了當前醫療領域的三大全球性挑戰：「鼻胃管置入的精準定位」、「術中失血量的精確評估」以及「手術清潔流程的規範化」。他指出，人工智慧技術正是攻克這些臨床難題的核心關鍵，並呼籲AI技術團隊與醫療團隊緊密協作，通過醫療技術的全面創新，推動全球醫療安全水平的持續提升。

新加坡中央醫院耳鼻喉科-頭頸外科主任兼高級顧問、臨床轉化研究部主任、杜克-新加坡國立大學醫學院副教授林水明以《AI技術在頭頸部領域的應用》為題發表了精彩演講，重點介紹了其在癌症早期篩查、影像分析、手術輔助技術方面的最新研究突破，並提出了多項技術創新的臨床轉化建議。他強調，跨學科協作是技術從實驗室走向臨床的關鍵，特別是在醫學與工程、資訊科學的交叉領域，只有通過整合多學科資源和專業力量，才能加速新技術的臨床轉化和規模化應用。

香港理工大學生物醫學工程講座教授、梁顯利生物醫學工程教授鄭永平圍繞《人工智慧在增強神經肌肉超聲成像中的應用》分享了其團隊最新研究的「超聲肌電圖」（SMG）等多項技術成果，展現了人工智慧與超聲技術結合在神經肌肉成像、動態監測和個人化醫療中的巨大潛力。他認為，AI未來將像電力和互聯網一樣成為工具化的存在，而科研人員需要關注具體問題，利用AI創造真正能夠改變醫療實踐的創新解決方案。

隨後，新加坡國立大學機械工程系終身副教授朱志光，九龍中醫院聯網創新委員會及智慧醫院管理委員會主席、香港伊利沙伯醫院神經外科副部門主管及顧問醫生麥凱鈞，華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院超聲影像科主任、主任醫師、教授崔新伍，中山大學附屬第一醫院神經科副主任、主任醫師、教授陳子怡，四川大學華西醫院麻醉手術中心主任醫師、教授杜磊，商湯醫療聯合創始人兼首席醫學官錢琨等嘉賓也分享了各自領域的最新研究成果和實踐經驗，為大會提供了多學科、多領域的創新思路與解決方案，也為跨學科協作與產業融合提供了更廣闊的視野和發展方向。

此外，本屆論壇還在香港科學園舉辦了CAIR展廳參觀、醫工結合、企業出海分論壇等特色活動。這些活動內容充實、形式多樣，不僅展示了前沿技術，還為出席者提供了探索產業化路徑與分享全球化經驗的寶貴平臺。

在CAIR展廳的參觀中，與會嘉賓深入瞭解了新一代醫療AI大模型CARES 3.0、中山一附院呼吸鏡診斷模型、「齊魯•鏡界」喉鏡診斷模型、EchoCare聆音超聲模型、AI增強現實數位人、具身智慧超聲機器人、術中低場MRI成像系統、實時醫學物理模擬平臺、手術室空間感知系統、微創腦手術柔性機器人等多項前沿技術成果，並就技術性能、臨床應用、市場前景等問題與研發人員進行了深入的溝通，為推動技術轉化和產業化提供了寶貴的思路與建議。

在醫工結合分享環節，CAIR創新與產業轉化總監劉加因重點介紹了中心的科研實力、技術成果、國際化資源以及靈活多樣的合作模式; CAIR副研究員易東詳細展示了醫療多模態大模型CARES 3.0的進展與應用; CAIR高級工程師高原深入分享了全球首款即時醫療多物理場模擬系統。通過現場講解與互動交流，進一步拉近了CAIR與醫療領域專家及企業的合作距離，為未來的跨界合作和創新發展奠定了堅實基礎。

隨後，CAIR與香港科技園公司共同舉辦了CREATE Symposium企業出海分論壇。現場邀請了香港投資推廣署首席經理（生命與健康科學）雷雅萍、邁科唯醫療品質法規負責人李忠、微創暢行機器人總經理李大江、科臨數據創始人及臨床評價專家馮會梅、香港科技園公司業務發展高級經理張家進、德勤中國審計及鑒證總監關偉銓、德勤中國合夥人、稅務與商務諮詢黃壽康等各個領域的權威專家，從戰略佈局、法律法規、實踐經驗、市場分析、創科生態、稅務經驗以及赴港上市等多個企業最為關心的問題，分享了各自在行業中的成功案例與實用經驗。期間，斑馬星球科創加速平臺創始合夥人洪為民、上海傲意資訊科技有限公司創始人兼CEO倪華良、關偉銓、張家進、李忠、劉加因等嘉賓又通過圓桌討論為出席者提供了切實可行的出海建議和策略，提升了大家對未來全球化市場佈局和戰略決策的信心。

最後，本屆論壇在熱烈而富有成果的交流中圓滿落下帷幕。為期兩天的活動，成功搭建了一個跨界融合、連結全球的高端對話平臺，切實促進了產學研各界的交流與合作。與會嘉賓的高水準學術演講與對行業前沿趨勢的深入剖析，不僅為參與者提供了寶貴的戰略見解，更為推動全球醫療科技的創新與變革注入了新的動能，也進一步鞏固並提升了香港作為國際一流醫療科技樞紐的核心地位。

未來，CAIR將繼續攜手各界夥伴，通過持續開放的全球合作與協同創新，致力於推動具身智慧等尖端技術與醫療實踐的深度融合，催生更多原創性、突破性的解決方案，為改善人類健康福祉、提升全球醫療服務質量貢獻智慧與力量。

