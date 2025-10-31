擎朗人形機器人入駐酒店打工，打造首個通用+專用機器人協作模式

上海 2025年10月31日 /美通社/ -- 近日，全球頂尖的通用+專用具身人形機器人擎朗智能旗下人形具身服務機器人XMAN-R1正式入駐上海虹橋機場盛貿酒店。該酒店不僅成為擁有人形機器人服務員的酒店，更成為全球首家實現「通用+專用」機器人協同作業的智慧場景範本。擎朗通用+專用機器人矩陣已全面融入酒店運營，覆蓋前廳迎賓、客房清潔、送餐送物、行李配送等多元場景。

新開業的上海虹橋機場盛貿酒店屬於香格里拉旗下品牌酒店，旨在打造一個兼具高效與快樂的新一代商旅酒店標桿。面對酒店服務需求量大、對服務品質一致性要求極高的挑戰，酒店管理層尋求通過技術創新來優化人力資源配置、強化服務標準化，並為賓客創造獨一無二的入住體驗。

在此次合作中，擎朗人形具身服務機器人XMAN-R1擔任迎賓崗位。它通過自然語言交互與擬人化動作，能夠主動問候抵達賓客，進行智能問答互動，並為每一位賓客遞送歡迎禮，其流暢自然的服務表現為賓客創造科技感十足的沉浸式體驗。擎朗專用機器人也是各司其職，配送機器人W3負責客房配送；大載重機器人S100負責行李搬運；清潔機器人C40負責酒店清潔；酒店餐廳的餐食配送則由擎朗T10和T3負責。

擎朗XMAN-R1是擎朗基於海量真實場景數據積澱，以「崗位化、親和力、安全性」的設計理念推出的人形具身服務機器人，使其能無縫適配擎朗智能深耕多年的服務行業場景。其背後核心驅動力，是公司自主研發的全球首個服務行業VLA模型KOM2.0，它構成了機器人的通用智能基礎。而針對酒店等垂直領域深度優化的垂域模型KEENON ProS，則如同為機器人進行了全面的「職業培訓」，注入了專業崗位技能。而其提出的「機器人崗位化」概念，即通過將商業服務場景拆解為獨立的工作模塊，每個模塊對應單一標準化崗位，每個崗位形成明確的工作邊界和職責範圍，建立「機器人-崗位」的精準對應關係，這有望更快推動具身人形機器人的商業化應用。

作為在服務機器人領域深耕15年的開創者，擎朗智能已將具身機器人解決方案成功部署至全球60多個國家與地區，累計突破10萬台。面對服務業非標準化、高動態、強交互的獨特場景，擎朗「通用」與「專用」協同並進的策略將更快推動具身智能更廣泛的商業落地——人形機器人憑借其擬人化形態，在環境適應、意圖理解與複雜任務執行上展現出天然優勢；而配送、清潔等專用機器人，則在各自崗位上實現了運行效率。

此次，擎朗通用與專用機器人組合在虹橋機場盛貿酒店的成功落地，不僅是擎朗多年商業場景數據積累與技術沉澱的集中體現，更標誌著具身智能正以更高效、更便捷的方式，切實提升酒店運營質量與旅客入住體驗，為行業智能化升級提供了具備高度參考價值的實踐範本。

SOURCE 擎朗智能科技股份有限公司