恆峰集團雙星亮相香港金融科技周，展示穩定幣支付與數位資管新進展

Fopay目前憑借其安全合規的穩定幣托管服務，已在市場引起關注。本次以「跨境無界，支付瞬移——加速數字資產自由流動」為主題，在展會主會場打造了一個充滿科技感的沉浸式跨境匯款體驗區。活動一開始，展區便人頭攢動，跨境支付體驗區迅速排起長隊，眾多參會者躍躍欲試，希望第一時間體驗Fopay最新推出的高速「跨境匯款」功能。現場工作人員細致引導觀眾操作，從發起支付到資金秒到，全程展現。與此同時，針對未來側重的本地化穩定幣掃碼支付功能，目前已推出的巴西市場示範，也成為全場焦點，便捷的支付體驗吸引觀眾紛紛駐足嘗試，現場氛圍熱烈。

為增強參觀體驗，Fopay還設置了趣味抽獎環節，參與者完成簡單互動任務即可參與抽獎，AirPods Pro 3、定制充電寶、Fopay主題文化衫等禮品備受青睞。展位人流不斷，僅首日就吸引了約3000名觀眾參與，氣氛持續火爆。

恆峰科技創新展廳：數位資管首秀，機構投資者駐足洽談

另一側的恆峰科技創新（HFintech）展廳以「鏈通萬物，構建財富新未來」為核心，面向機構投資者與企業客戶，展示其鏈上資產管理的理念與實踐。作為9月納斯達克上市後的首次國際展會亮相，恆峰展廳現場佈置大氣專業，吸引眾多專業觀眾駐足交流。機構客戶紛紛上前洽談，交流氛圍濃厚。

公司首席執行官表示：「團隊正嘗試將傳統資產配置模型與區塊鏈技術相結合，為機構客戶提供合規、透明的鏈上基金解決方案。」他還透露，公司正計劃構建一個「生於鏈上、開放互聯、AI增強」的新一代數字資產基礎設施，以支持未來資產管理向更智能、互聯的方向演進。現場參會者及合作機構反應積極，交流互動熱烈，顯示出市場對恆峰科技前瞻佈局的關注。

雙平台協同：構建「支付-資管」數字金融閉環

恆峰集團戰略負責人指出，Fopay與恆峰科技創新的協同，提出了一套「支付+資管」的雙引擎方案。Fopay側重穩定幣構建的跨境支付網絡，為資金流動提供合規、低摩擦的通道；而恆峰科技創新則在合規與效率雙重驅動下，探索鏈上資產管理的可行路徑，兩者共同為數字金融在合規框架下的應用提供了實際案例。這一「支付+資管」的協同展示，也為行業在Web3與實體經濟融合方面提供了可參考的實踐方向。

SOURCE Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.