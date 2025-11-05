福島豐盛產品登陸臺灣：「福島產品展」作為秋季日本展衛星活動登場

日本福島 2025年11月5日 /美通社/ -- 福島縣將於2025年11月12日（週三）至11月17日（週一）在臺灣地區高雄市漢神巨蛋購物廣場舉辦為期六天的「福島產品展」(Fukushima Products Fair)，作為秋季日本展的衛星活動。

福島縣是一個地域廣闊的縣，根據其三個地區不同的氣候和自然特徵，生產各種高品質的農林漁產品以及日本清酒。其中包括桃子，福島縣以日本第二大產量* 而自豪，並且由於生產者的技術，果實以甘甜濃郁、肉質緊實而聞名。這裡種植著多種多樣的桃子品種，包括關鍵的「Akatsuki」品種。

*資料來源：2024年桃樹與李樹結果面積、收穫量及出貨量（日本農林水產省）

展覽會上將銷售由福島桃子製成的果凍和果汁、糖漬嫩桃以及其他熱門甜點和飲料。此外，還將提供許多福島的著名產品，包括蘋果汁、日本清酒、柚子酒，以及日本最受歡迎的拉麵品類之一——喜多方拉麵。參觀者將享受福島的正宗風味和文化。

展覽圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108861/202510217481/_prw_PI1fl_19hMwzk1.jpg

作為配套項目，活動還發布了一段視頻，由受歡迎的YouTuber瑪茲造訪福島縣。其中，他介紹了該縣豐富的自然資源和飲食文化，並與當地的種植者和生產者進行了交流。透過這個視頻，觀眾可以領略福島的魅力。

觀看視頻：https://youtu.be/arL6YUcnYCY?si=rZkXZffwxyVmnwhG

「福島產品展」是一項旨在讓臺灣民眾有機會體驗福島食品與文化，從而廣泛傳達福島縣魅力的舉措。福島縣希望大家不要錯過這個機會，來體驗福島引以為傲的風味並感受製造這些產品的人們的熱情。

活動概覽

活動名稱：秋季日本展-福島產品展

活動時間：2025年11月12日（週三）至11月17日（週一）

活動地點：漢神巨蛋購物廣場B1 POP UP STAGE

地址：臺灣高雄市左營區博愛二路777號

