近視不只是配眼鏡！楷和醫療集團『瞳行未來』護眼日聚焦兒童視力危機

香港 2025年11月7日 /美通社/ -- 在數碼世代成長的孩子，面對的不只是學習壓力，更是螢幕帶來的視力挑戰。小朋友過早接觸3C數碼產品、長時間使用螢幕已成為「電子奶咀」，會大幅加劇兒童近視風險，不良習慣導致視力永久損害。此外，忽視兒童斜視及弱視等眼疾，亦會令問題更趨嚴重，及早介入至關重要，定期檢查，刻不容緩！楷和醫療集團於2025年11月初舉辦「瞳行未來」社區護眼日。透過健康講座及免費諮詢，協助家長掌握子女眼部發展關鍵期，活動獲得社區熱烈迴響。

根據香港中文大學研究發現[1]，香港兒童近視率創歷史新高，新冠疫情後六歲兒童患近視人數倍增。本次活動聚焦兒童常見眼疾管理，包括近視、散光及斜視，並強調預防策略。活動主講嘉賓楷和醫療眼科專科中心主席陳家傑醫生指出：「我們在臨床上見到愈來愈多低齡近視個案，香港小朋友近視比例急升，由於戶外時間減少、電子產品使用時間大增，令近視問題變得更加嚴重，特別是6至12歲的小朋友，平均每年近視度數可能增加100度。」另外，眼科專科劉承樂醫生強調：「兒童4歲應接受第一次眼睛檢查，而且每6-12個月做定期檢查，因為7歲前係兒童眼睛發育的黃金期，所有的眼科疾病，配合適當治療，及有助提升眼疾的治癒率。」

當日醫生們以淺白易懂的方式解構兒童眼疾、眼科檢查的最佳時機，以及從預防到治療的全面方案。活動設互動提問環節及一對一免費諮詢，提供個人化建議，協助家庭更好地了解及監測子女眼部狀況，守護子女視力，邁向更光明的未來。一位參加者媽媽在互動環節分享：「聽完講座，我學識日常觀察仔女，及早發現近視或散光問題。例如，囡囡是否用力瞇眼看東西，或看不清遠處路牌？明白及時檢查可預防惡化。」

楷和醫療集團一直致力提供全面且適切的醫療服務，為病人提供預防、診斷、治療和各種健康狀況的持續管理的醫療方案，更積極於社區發揚愛與關懷訊息。活動獲多方社區力量支持，協助現場安排及接待工作。展望未來，楷和醫療集團會持續探索更多其他志同道合的團體及企業合作舉辦更多相關健康活動，繼續服務社區。

關於楷和醫療集團

楷和醫療集團一直將病人的長遠健康置於首位，著重病人在就診過程中的體驗。我們努力建立專業團隊與病人之間的互信，提供全面及適切的醫療服務，幫助病人根治疾病、恢復並維持健康。 我們擁有 25 位專科及普通科醫生駐診，涵蓋至少 15 個專科領域。我們希望與病人共同建立一個適合的治療方案，因為病人和我們的醫療團隊之間有效的溝通，是病人實現健康的理想途徑。 通過良好的交流，我們不僅能治療症狀或不良反應，更能幫助病人全面恢復健康。我們堅信，透過專業團隊與病人之間建立了互信，才可實現病人的長遠健康目標。 楷和醫療集團旗下的女性健康品牌 FemWell 於2024年3月成立。我們突破「疾病治療」（Disease Management）的框架，融入健康管理（Wellness Management）的元素，以全女士醫療團隊拍住上，實現全人健康的目標，一齊邁向康盛人生。

SOURCE 楷和醫療集團