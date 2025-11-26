楷和醫療再下一城推出《乳妳同健1:1慈善計劃》

85%女士獲發現有乳房異常狀況（可為結節、乳房纖維瘤等等），需定期接受檢查，當中有6%位女士屬於高度懷疑為惡性腫瘤，其中1人已確診為乳癌，均獲楷和醫療轉介至公立醫院作進一步跟進。

在有乳房異常狀況的女士中，逾9成在自我胸部檢測中未能察覺異常狀況。

由以上結果可見，女士的自我乳房檢測的知識有待強化，定期乳房檢查的重要性不容忽視。有見及此，楷和醫療銳意繼續推廣乳房關注健康，為社區婦女提供乳癌知識講座及免費乳癌篩檢，以增強她們的認知。

楷和醫療集團診所營運及護士主管方雅儀女士表示：「在第一輪的計劃中，我們樂見基層婦女積極參與《乳妳同健1:1慈善計劃》，在乳房健康講座中踴躍發問，部分女士原本十分抗拒檢查，亦在講座後回心轉意接受篩檢。我們希望在第二輪的計劃中，繼續關愛有需要的女性，消除女士對乳癌檢查的誤解及強調早期檢測重要性，同時亦希望大眾無論何時皆需定期提醒自己關注乳房健康，及早發現問題，及早干預。我們相信在明愛單親家庭互助中心和香港婦女中心協會的協作下，定能事半功倍。」

明愛單親家庭互助中心團隊主任盧念瞳姑娘表示：「許多婦女照顧者長期將心力投入家庭照顧工作，往往忽略了自身身心健康與自我照顧的需要。為提升婦女對自身健康的重視與認知，我們榮幸獲楷和醫療集團邀請，攜手推出《乳妳同健1:1慈善計劃》。計劃將透過舉辦乳房健康講座，並為符合資格的婦女免費提供3D乳房X光造影檢查，協助她們及早了解自身狀況，掌握預防及早期發現的重要性。我們期望藉著這項計劃，鼓勵婦女關心自我照顧，培養積極照護身心健康的態度，讓關愛從自我出發，延伸至家庭與社會。」

香港婦女中心協會總幹事廖珮珊女士表示：「婦女中心作為以婦女為本的機構，一直關注婦女身心健康，推動婦女發展自己。衷心感謝楷和醫療捐贈檢查名額予婦女中心有需要的婦女，在關顧社區的同時，向大眾宣揚『愛自己』的訊息。」

未來，楷和醫療將繼續貫徹「疾病治療」與「健康管理」理念，為每位病人提供全面的醫療服務，並提供持續的支持和指導，確保他們在健康之路上走得更遠、更穩。

註：慈善計劃由楷和醫療集團旗下女性品牌FemWell負責提供3D乳房造影檢查服務及醫療諮詢，受惠女士可於九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心2樓FemWell接受服務。該女性健康中心於去年成立，採用柔和的室内設計，配備獨立的更衣室、女性專屬的候診室區、診症室、影像診斷室，確保女士整個檢查或診症過程具高私隱度和享有舒適的體驗。

楷和醫療集團簡介

楷和醫療集團（簡稱「楷和醫療」）秉承以人為本、建立誠信醫療的理念。我們的宗旨是，憑藉全面的醫療服務為病人提供預防、診斷、治療和各種健康狀況的持續管理的一站式醫療方案。

我們擁有卓越的專科醫療團隊和技術，集團擁有25位專科及普通科醫⽣駐診，涵蓋⾄少15個專科領域，為病⼈提供適切的治療；配合與客人有效的溝通，我們可提供個性化的醫療護理， 確保病人在諮詢醫療服務、就診過程、和建立健康生活方式的過程中獲得最佳的體驗，成為他們信賴的醫療夥伴。

FemWell簡介

楷和醫療旗下女性健康品牌FemWell 打造「女性健康中心」，與專業的女性團隊拍住上，關注女性全人健康。我們的旨在以精益求精的醫療專業、和跨專科的女性專家團隊全方位關注女性健康、助女性邁向康盛人生。

我們的服務不止於疾病診斷治療，更希望幫助病人處理疾病根源、培養健康生活方式，恢復並維持健康。

成立女性健康中心為FemWell推廣計劃的第一部曲，展望未來， FemWell將不斷提供豐富的健康資訊和身心健康工作坊、個人化的治療方案，讓女士更加關注個人健康，正視全面的身心狀況。

一康發展簡介

一康發展為慈善組織，致力於推動社區健康和福祉。我們的使命是提供全面的健康教育和醫療服務，特別針對社會上最需要幫助的群體，包括低收入人士和弱勢社群。

一康發展透過各種項目和服務，致力於提升公眾對健康問題的認識，並促進健康生活方式。我們提供免費或低成本的健康篩檢、講座和工作坊，涵蓋多個健康主題，如乳腺健康、慢性病管理等。

我們的願景是創造一個健康、和諧的社區，讓每個人都能獲得平等的健康資源和支持。透過與不同機構的合作，我們希望能持續為社會帶來積極的變化，提升社會整體的健康水平。

明愛單親家庭互助中心簡介

明愛單親家庭互助中心主要服務於港島東區居住的單親人士，推動成立互助小組，提供就業培訓﹑失業支援﹑情緒輔導﹑法律諮詢及各項轉介服務。期望能協助單親父母及家庭成員解決生活所面對的困難，提昇他們面對單親生活的能力，擴闊支援網路，團結力量共同改善生活。

香港婦女中心協會

香港婦女中心協會成立於1981年，是無黨派及非宗教的婦女團體，一直關注基層婦女的生活處境，致力推動性別平等，為婦女爭取權益。結合服務、教育及倡議三方面的工作，並通過轄下的婦女中心，組織義工網絡，服務基層婦女，讓婦女可以得到適切的支援及幫助、發展自我，促進女性建立自信、自主、自立。

SOURCE 楷和醫療集團