中電源動與恒基地產攜手推動新都城中心成為可持續發展社區

另外，中電源動將於MCP CENTRAL（新都城中心2期）引入嶄新的「平衡波合成光節能技術」，以優化電流分配及降低電阻，從而減少能源消耗並提升電力系統穩定性。憑藉在節能減碳及智能技術上的綜合應用，MCP CENTRAL（新都城中心2期）更成為首個註冊「綠建環評既有建築3.0版」認證的商場，展現恒基地產在業界綠色建築轉型上的示範作用。

雙方計劃於新都城中心設立綠色智慧創新基地，結合創新科技與社區教育，舉辦環保活動，向公眾、商戶及持份者推廣低碳生活，鼓勵他們積極參與，共建可持續社區。

中電源動集團總裁吳永豪先生表示：「中電源動與恒基地產懷有共同信念，致力透過優化能源效益，令建築物更環保節能。高效智能供冷系統是建築物減碳的關鍵，憑藉以往的成功合作，今次雙方進一步利用創新技術及全方位減碳方案，不僅改善物業營運效能，更從社區層面推動低碳轉型，助力香港邁向更可持續的未來。」

恒基地產租務（二）部總經理陳德鳴先生表示：「恒基地產一直十分重視創新與可持續發展，並積極將之融入各個業務範疇，致力營造更健康和綠色的社區。隨著MCP項目於2025年獲得香港綠色建築議會頒發獎項，未來我們會與中電源動及各界繼續緊密合作，積極引進及推動更多減碳方案，並加強社區教育，協力為下一代締造更美好、更宜居的未來。」

除了將軍澳新都城中心，中電源動亦將為馬鞍山MOSTown新港城中心（5期）引入高效供冷系統，預計可提升系統的能源效益逾三成，每年節省超過兩成供冷用電量，項目預計於2026年第二季投入服務。

展望未來，雙方將根據新都城中心綜合項目的成果，把多元化減碳方案，包括智慧能源方案、電動車充電方案、綠色建築認證及公眾教育活動等，擴展至更多恒基地產旗下物業，全面提升物業的可持續發展表現。

關於中電源動集團

中電源動集團（中電源動）由中電控股全資擁有，致力推動香港及內地城市的低碳能源轉型與可持續發展，為客戶提供大型能源基建設施，並提供涵蓋供冷、太陽能發電、儲能系統、機電工程及智慧能源等一站式能源管理方案，其「建設、擁有、營運及移交」模式有效協助客戶實現節能減碳目標。中電源動積極推動電動車充電及液化天然氣加注服務，支持綠色運輸的發展。詳情請瀏覽 www.clpesolutions.com。

有關恒基兆業地產集團

恒基兆業地產有限公司（股份代號：12）成立於 1976 年，1981 年在香港上市，是於香港和內地均具領導地位的地產發展集團。恒基地產承傳近半世紀的非凡成就，開拓未來新經典，精心策劃與實現更強的地產組合，包括獲獎無數的地標建築項目如國際金融中心及 The Henderson。

除物業投資及發展，恒基地產亦持有兩間上市附屬公司，即美麗華酒店企業有限公司和恒基兆業發展有限公司，以及三間上市聯營公司，即香港中華煤氣有限公司（該公司持有一間上市附屬公司港華智慧能源有限公司之股份權益）、香港小輪（集團）有限公司及陽光房地產投資信託基金。

集團視可持續發展為長遠的承擔，在推動綠色建築和實行可持續發展上不遺餘力，致力以創新科技打造未來智能生活。集團亦十分重視企業社會責任，積極支持多元化的社會公益項目。請瀏覽www.hld.com了解更多資訊。

中電源動與恒基地產將於將軍澳新都城中心合作推行涵蓋一站式供冷服務、智能方案及社區教育的綜合項目，攜手推動新都城中心成為可持續發展社區。

SOURCE 中電源動集團