信諾環球調查：香港人壓力加劇，但仍最重視身體健康，位居全球前列

超過一半（ 54% ）香港受訪者最重視身體健康，遠高於全球平均的 35% 。

體重管理為香港受訪者重點關注的範疇。 43% 香港受訪者以「維持體重」為首要目標，高於全球平均的 36% ；僅有 36% 香港受訪者將「減重」視為主要目標，在亞太區的比例最低。

超過七成（ 77% ）的香港受訪者表示感到壓力。有 41% 因對未來的不確定感到焦慮， 35% 擔憂個人財務狀況，而 25% 則因當前生活成本上升而感到壓力。

近一半（48%）的香港受訪者對人工智能在提升醫療服務效率方面抱持樂觀，高於全球平均的45%。

香港2025年11月24日 /美通社/ -- 信諾環球（Cigna Healthcare）最新發佈的《健康活力指數》2025年調查報告顯示，香港人在重視及管理身體健康方面位居全球前列，展現出高度積極的態度。然而，其壓力水平持續攀升，反映社會對整合身心健康的全面健康管理方案需求日益殷切。

信諾環球《健康活力指數》2025年調查報告於今年5月訪問全球逾11,000名受訪者，包括1,000名香港人，問題圍繞整體狀況、家庭、心理、社會、目標、身體狀況、工作和經濟八大面向。適逢調查踏入第11屆，今年更首次探討體重管理及人工智能（AI）在醫療方面的應用，反映全球健康領域的最新趨勢。

下列主要調查結果反映香港人對健康與活力人生的看法，而有關香港的報告結果摘要可於此查閱。

身體健康是香港人最重視的領域

超過半數（54%）的香港受訪者最關注身體健康，遠高於全球平均的35%，而經濟及心理健康則分別位列第二及第三最關注的範疇。調查亦顯示，36%香港受訪者表示有維持健康體重與均衡飲食的習慣，略高於全球平均的33%，反映本港社會普遍重視「預防勝於治療」的健康理念。

調查揭示港人特有之體重管理方式

信諾環球首次在調查中深入探討體重管理情況，結果顯示，相比「減重」，香港人更傾向以「維持體重」為健康目標。43%香港受訪者將「維持體重」列為首要目標，高於全球平均的36%；相對地，僅有36%將「減重」視為主要目標，此比例為亞太區最低，並遠低於全球平均的46%。

而體重管理方式方面，63%香港受訪者透過定期運動控制體重，其次則為控制飲食或代餐（39%），僅有6%會諮詢營養師，而會使用藥物的人士更僅佔3%，低於全球平均的7%。此結果反映香港人更傾向採用自然或預防性的健康策略，而非以醫療方式來管理體重。

香港人壓力水平持續上升，且日益普遍

儘管香港人健康意識提升，但他們面對的壓力同樣攀升。超過七成（77%）的香港受訪者稱感到壓力，較去年的69%有顯著增加。其中，對未來的不確定（41%）、個人財務（35%）和當前生活成本（25%）為三大壓力來源，反映社會對可負擔、易於獲取的心理健康支援需求日益殷切。

與全球平均相比，香港僱員對其工作及公司給予的僱員福利的整體滿意度相對偏低。僅有43%的受訪香港僱員對工作感到滿意，低於全球平均的52%；而對公司僱員福利感到滿意的人士僅有35%，亦低於全球平均的39%。此結果顯示，企業若能改善僱員福利與職場支援，將有望提升員工的忠誠度與整體表現。

香港人對人工智能在醫療方面的應用抱持樂觀，接受程度高於全球平均水平

人工智能在醫療領域的應用日益成熟，香港人亦日益視科技為提升醫療效率的重要夥伴。調查顯示，近半（48%）的香港受訪者對人工智能提升醫療服務效率持正面態度，高於全球平均的45%。受訪者最期待人工智能帶來的三大效益包括：縮短輪候時間（44%）、降低行政成本（40%）、以及為醫生提供更完善的支援（31%），顯示本地市場已準備好接受由科技驅動的健康解決方案。這一趨勢亦與香港近年積極推動醫療數碼化及人工智能應用的政策方向一致，為保險業與醫療服務提供者開拓創新數碼健康服務的契機。

信諾環球香港行政總裁施柏賢（Jonathan Spiers）表示：「信諾環球《健康活力指數》2025年調查報告結果與我們在市場上的觀察一致。香港人對身體健康的重視有目共睹，而壓力水平的上升則突顯心理健康的重要性。同時，我們亦留意到社會對人工智能應用於醫療領域的信心逐步增強。這些發現進一步肯定我們對各項倡議的承諾，例如我們對 HYROX 的贊助、企業健康計劃，以及促進活力和預防性健康管理的創新。」

按此瀏覽信諾環球《健康活力指數》2025年調查報告香港版完整報告（英文版）。

關於信諾環球《健康活力指數》2025年調查報告

信諾環球與全球民意及數據公司YouGov合作，於今年 5 月訪問超過 11,000 名來自美國、英國、西班牙、荷蘭、比利時、瑞士、肯亞、阿聯酋、沙特阿拉伯、新加坡、香港特別行政區、日本和南韓的受訪者。這項線上調查在美國、英國、西班牙、阿聯酋、新加坡、香港特別行政區、日本及南韓各個市場訪問超過1,000名成年人（年滿18歲或以上），並於肯亞、比利時、荷蘭、沙特阿拉伯及瑞士各個市場訪問了超過500名成年人，以評估其健康、活力與福祉狀況。

關於信諾環球香港

信諾環球作為健康保障機構，致力引領客戶在不同的人生階段變得更健康。我們因應客戶所需，提供適切的醫療保障服務指引，輔以健康資訊和專業分析，幫助客戶提升健康和活力。

自 1933 年投入香港保險業務以來，信諾環球一直為僱主、僱員及個人客戶設計全面的健康及保障方案。我們透過環球醫療網絡，為不同企業及機構提供周全和度身訂造的環球醫療保障計劃。我們亦為個人客戶提供一系列醫療保障計劃，因應客戶所需，提供可靠的保障。有關信諾環球（Cigna Healthcare）的更多資訊，請瀏覽 www.cigna.com.hk

