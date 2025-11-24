香港中文大學酒店及旅遊管理學院成功舉辦「新世代旅遊峰會：引領體驗經濟」，彙聚頂尖學者與業界領袖，共同探討體驗經濟與旅遊業的未來發展

體驗經濟的興起源於客戶需求、技術創新與商業模式的持續演變。當今消費者已不再滿足於單純購買商品或享受服務，他們追求的是個性化體驗、深層次的情感聯結以及意義感。體驗不僅是提升客戶忠誠度的關鍵，也是增強員工凝聚力的重要力量，已在各行業得到驗證。

創立於1998年的酒店及旅遊管理學院隸屬香港中文大學商學院，長期致力於科研、教學與產學合作的創新。學院率先提出「體驗經濟」是重新定義酒店與旅遊管理研究及教育的核心理念。基於這一願景，學院將於2026-2027學年推出亞太地區首個專注體驗經濟的碩士課程—— 「體驗經濟領導力理學碩士」 （MSc in Leadership for Experience Economy），旨在培養具備啟發型領導力、變革管理能力、投資遠見及科技創新執行力的複合型人才。

李想教授指出，酒店與旅遊業在創造實現最佳體驗的策略與實務方面擁有豐富經驗，應將這些優勢與其他行業共用。在人工智能等科技深刻改變世界的背景下，企業必須善用科技，結合同理心，創造有意義的客戶及員工體驗。

峰會獲得香港旅遊發展局、亞洲國際博覽館、香港酒店業協會、香港沙田凱悅酒店及香港酒店業主聯會的鼎力支持。同時，也邀請到三位業界領袖發表主旨演講，包括香港機場管理局行政總裁張李佳蕙女士、香港上海大酒店有限公司執行董事兼行政總裁胡偉成(Benjamin Vuchot)先生，和萬事達卡全球執行副總裁兼大中華區總裁常青先生。

「本次峰會聚焦體驗經濟，正值香港致力於重新定義旅遊格局、提升全球競爭力的關鍵時刻。」 張李佳蕙女士評論道，「此類活動促進了前瞻性戰略的交流，有助於鞏固香港在旅遊與遊客體驗領域的領先地位。」

胡偉成先生也強調了客戶體驗的重要性：「在體驗經濟中，奢華酒店業的價值體現在那些無形卻真摯，溫暖的人與人之間的互動。在半島酒店，我們正為賓客精心打造無縫銜接的心靈煥新之旅程與難忘回憶。」

常青先生則分享了以資料驅動的洞察，強調發展體驗經濟的重要性和影響力。他指出：「根據萬事達卡最新發佈的《全球旅行趨勢報告（Mastercard Travel Trends 2025）》，全球消費模式正從『購物』轉向『體驗』。我們的分析顯示，重大體育賽事和文化活動正在成為目的地消費的強勁引擎。」

通過一系列主旨演講與論壇討論，峰會為中國內地及香港的學者與業界領袖提供了深入探討交流的平臺。與會嘉賓一致認為，當下正是發展體驗經濟的最佳時機，不僅為人工智慧等新科技的人性化應用提供無限可能，也助力香港政府宣導的「無處不旅遊」倡議，以及中國文旅產業的蓬勃發展。

香港中文大學酒店及旅遊管理學院將以此次峰會為起點，繼續發揮科研與教學創新優勢，引領體驗經濟的未來。

CUHK MSc in Leadership for Experience Economy Programme

