李氏大藥廠支援大埔宏福苑災後救援工作

香港2025年12月1日 /美通社/ -- 李氏大藥廠控股有限公司（「李氏大藥廠」或「集團」，股票代碼：0950.HK）對大埔宏福苑嚴重火災造成多宗死傷及眾多居民無家可歸、急需援助表示深切哀悼。集團已向香港特區政府設立的「大埔宏福苑援助基金」捐款港幣20萬元，以援助宏福苑居民並支持相關救援工作。

作為一家在香港上市超過二十年的醫藥企業，李氏大藥廠對火災中的遇難者深表痛心，並向傷者及受災家庭致以最深切的關懷。在這段艱難時期，公司期望與香港市民並肩同行，以實際行動支援受災居民，同時呼籲社會各界伸出援手，齊心協力幫助災民走出困境，重拾生活信心。

集團亦向不辭辛勞、英勇救災的各位消防員、醫護人員及義工致以崇高敬意，感謝他們的無私付出與堅守。

