走進廣汽：非洲媒體團零距離見證廣汽的智能、精準與品質
01 12月, 2025, 20:21 CST
廣州2025年12月1日 /美通社/ -- 11月19至21日，來自埃及、突尼斯等國的非洲主流汽車媒體代表團走進廣州，開啟為期三天的「Africa Media GAC Visit」深度參訪之旅。媒體團先後走訪廣汽集團總部、探訪先進智能工廠、參與沉浸式試乘試駕、出席廣州國際車展展台群訪以及花城廣場城市共創活動，全方位瞭解廣汽在全球化、智能化、電動化領域的實力與願景。
行程首日，媒體團來到廣汽集團總部，系統瞭解廣汽的全球業務佈局、前瞻研發體系及國際化戰略。
隨後，媒體團走進廣汽傳祺與廣汽埃安的生產基地，參觀焊裝、總裝、質檢等多個關鍵車間。廣汽智能製造體系的高效率、高穩定性令媒體團印象深刻。
在試駕環節中，非洲媒體代表體驗了新的廣汽純電動汽車和增程混動車型在不同駕駛場景下的綜合表現。試駕科目涵蓋 8 字繞圈、顛簸路段、直線加速及 S 彎繞樁等，全面模擬城市道路、複雜路況及高速工況。
21 日，媒體團走進第二十三屆廣州國際車展廣汽展台，從全球視角感受廣汽在新能源、智能化及未來出行領域的前瞻佈局。
車展結束後，媒體團欣賞了廣州塔與珠江夜遊的城市風光，展現出廣州獨有的活力與魅力，並表示此次體驗讓他們對廣州「科技與文化共融」的城市氣質有了更深刻的認識，也進一步強化了對廣汽品牌開放、年輕、國際化的整體印象。
此次非洲媒體深度來訪，為海外媒體認識、理解與報道廣汽提供了第一視角，同時也助力了中非汽車產業交流與合作的發展。未來，廣汽將繼續以開放與務實的態度，為當地用戶帶來更多優質移動出行選擇，以實際行動助力中非產業合作邁上更高水平。
