「四大引擎」發布，再造新廣汽，廣汽集團攜全品牌登陸2025廣州車展

新聞提供者

GAC

21 11月, 2025, 19:26 CST

廣州2025年11月21日 /美通社/ -- 11月21日，第二十三屆廣州國際汽車展覽會在廣交會展館正式開幕。本屆車展上，廣汽集團全面展示了「番禺行動」一周年的改革成果。

廣汽集團堅持以用戶為中心，圍繞「用戶需求戰、產品價值戰、服務體驗戰」，持續強化「更懂用戶、反應更快、技術更強」的核心競爭力，正式推出「新技術、新產品、新服務、新生態」四大引擎，助力再造新廣汽。

在新技術方面，廣汽集團將在新能源動力、安全、智能底盤、智能AI等領域突破用戶體驗，實現用戶的美好生活。

在新產品方面，廣汽集團將精准響應用戶期待，構建了自主品牌大研發體系，滿足用戶從日常通勤到品質出行的多樣化訴求。

在新服務方面，廣汽全力推動渠道變革，讓服務觸手可及；另一方面，持續推動OTA升級, 新增及優化超300項功能和體驗，讓車輛「常用常新、持續升值」。

在新生態方面，廣汽將在能源生態、充電網絡、智能生態、商業模式創新上開放合作，共創用戶最佳體驗。

本次車展，廣汽旗下各大品牌帶來了多款最新智能科技車型及移動出行解決方案。

自主品牌方面，與華為合作的旗艦轎車廣汽昊鉑A800正式展示。廣汽傳祺攜傳祺向往S7、傳祺向往M8乾崑、傳祺向往S9乾崑三款車型多個版本，廣汽埃安攜埃安UT super和埃安i60亮相。

合資品牌方面，廣汽本田為用戶帶來了雅閣、奧德賽用品車等明星車型。廣汽豐田集中展示了「油電同強」戰略的最新成果。

商用車領域，廣汽領程新能源重卡T9正式上市。此外，廣汽集團旗下如祺出行和廣汽豐田發動機也在本屆車展亮相。

廣汽集團將堅持以用戶為中心，以「四大引擎」為驅動力，為全球用戶創造更美好的移動出行生活。

SOURCE GAC

來自同一來源

廣汽「歐洲市場計劃」加速，攜手麥格納深化本地化廣泛合作

廣汽「歐洲市場計劃」加速，攜手麥格納深化本地化廣泛合作

廣汽集團與麥格納今日聯合宣佈了雙方的廣泛合作項目，旨在加速電動出行的戰略，擴大在歐洲市場電動汽車的合作規模。此次合作是廣汽集團加碼歐洲市場的重要舉措，同步拓展其技術合作、供應鏈及銷售業務，同時彰顯了麥格納在整車製造領域的優勢目前，廣汽集團的電動SUV車型AION V已與麥格納完成了本地化合作定制。 ...
廣汽發佈澳大利亞本地化戰略，三款新車型同步上市，啟幕南太平洋新篇章

廣汽發佈澳大利亞本地化戰略，三款新車型同步上市，啟幕南太平洋新篇章

11月18日，廣汽集團澳大利亞品牌暨新車上市儀式在悉尼隆重舉行，正式發佈「澳大利亞行動」，此舉標誌著旗下全球化戰略「ONE GAC 2.0」在澳大利亞的實質落地，開啟品牌在澳大利亞及南太平洋地區市場發展的嶄新篇章。 廣汽國際總經理衛海崗表示： 「 廣汽來到澳大利亞，會始終堅持長期主義、合作共贏，...
此來源更多新聞稿

探索

運輸、卡車和鐵路

運輸、卡車和鐵路

汽車

汽車

一般製造業

一般製造業

一般製造業

一般製造業

相關題材的新聞稿