「四大引擎」發布，再造新廣汽，廣汽集團攜全品牌登陸2025廣州車展

在新技術方面，廣汽集團將在新能源動力、安全、智能底盤、智能AI等領域突破用戶體驗，實現用戶的美好生活。

在新產品方面，廣汽集團將精准響應用戶期待，構建了自主品牌大研發體系，滿足用戶從日常通勤到品質出行的多樣化訴求。

在新服務方面，廣汽全力推動渠道變革，讓服務觸手可及；另一方面，持續推動OTA升級, 新增及優化超300項功能和體驗，讓車輛「常用常新、持續升值」。

在新生態方面，廣汽將在能源生態、充電網絡、智能生態、商業模式創新上開放合作，共創用戶最佳體驗。

本次車展，廣汽旗下各大品牌帶來了多款最新智能科技車型及移動出行解決方案。

自主品牌方面，與華為合作的旗艦轎車廣汽昊鉑A800正式展示。廣汽傳祺攜傳祺向往S7、傳祺向往M8乾崑、傳祺向往S9乾崑三款車型多個版本，廣汽埃安攜埃安UT super和埃安i60亮相。

合資品牌方面，廣汽本田為用戶帶來了雅閣、奧德賽用品車等明星車型。廣汽豐田集中展示了「油電同強」戰略的最新成果。

商用車領域，廣汽領程新能源重卡T9正式上市。此外，廣汽集團旗下如祺出行和廣汽豐田發動機也在本屆車展亮相。

廣汽集團將堅持以用戶為中心，以「四大引擎」為驅動力，為全球用戶創造更美好的移動出行生活。

SOURCE GAC