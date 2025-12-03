雙語卓越新篇章：香港包玉剛學校任命創校校長

新一代的領航者

Braithwaite校長在英國從事教育工作逾27載，一直在英國塑造教育風貌，她曾擔任諾格雷欣預備學校（Gresham's Prep School）的校長，該校近期在《Tatler》雜誌2026年學校大獎中榮獲「最佳公立學校」稱號。Braithwaite校长的教育理念，根植于「培养心智、品格与精神兼具的全人」这一信念。正是这一深刻理念，使她作为教育领袖，获选参与剑桥大学首届「Better Futures Programme」课程。她還曾擔任私立學校監察局（ISI）的督察以及私立預備學校協會（IAPS）的地區秘書，在塑造教育風貌上扮演了重要的角色。

對於此次任命，Braithwaite校長分享了她的願景：「我深感榮幸能被委任一同創辦香港包玉剛學校。這不僅是一所學校，更是一個承諾：我們將建立一個以價值觀為導向、在充滿活力的國際背景下深植中華文化的學校社區。我熱切期待迎接第一批學生和教職員工在共同創建的校園裡實踐『樂學於今，明志於行』的理念。在這裡，每個人都將被瞭解、被啟發、被賦能，去書寫自己獨特卓越的成長故事。」

一脉相承的愿景

包玉剛教育基金會聯合創辦人包文駿先生表達了他的信心：「Cathy Braithwaite女士的教育理念，生動體現了我們的核心價值——仁、義、平。她經驗豐富，對培育年輕心靈深切投入，是開啟這一新篇章的理想領航人。我們相信，在她的引領下，學校將照亮一條啟迪心智的學習之路。」

誠邀共塑未來

Braithwaite校長將於今年12月到訪香港，與有意向的家庭交流，首次分享她將致力培育的教育理念。她將於2026年4月正式履新，並利用此前的過渡期精心設計課程與學習環境。

專為探索而設的校園

香港包玉剛學校坐落於九龍塘優質教育社區玫瑰街4號，校園將擁有超過9,000平方米的創新學習空間和綠意盎然的園地。該校址由香港特別行政區教育局分配，將進行全面翻新並加建新教學大樓，校舍預計將於2028年落成*。學校將率先在九龍東校舍迎接首批新生，確保新校的學習旅程能順利啟航*。

與創校校長見面

香港包玉剛學校信息說明會將於2025年12月16日在中環Eaton Club舉行的，屆時Braithwaite校長將親臨說明會與家庭見面。這將會是一個能直接與學校領導層交流、了解學校獨特教育模式的難得機會。有意向的家庭敬請通過 https://shorturl.at/tD9Kj 註冊報名。已註冊2026-2027學年 「早期意向申請」的家庭將獲邀參加同日舉行的校長咖啡早茶會。

香港包玉剛學校熱切期待與我們願景相契的家庭加入，共塑一個快樂學習、有目標的蛻變旅程。

* 以香港特別行政區教育局最終審批為準

**以國際文憑組織及香港特別行政區教育局最終審批為準

