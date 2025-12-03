天津四季酒店開啟璀璨節日季

新聞提供者天津四季酒店
天津2025年12月2日 /美通社/ -- 11月27日，天津四季酒店 （Four Season Hotel Tianjin）以一場流光溢彩的亮燈儀式，正式拉開璀璨節日季的帷幕。當晚，酒店化身綺夢之境，在悠揚的頌歌中，綴滿星燈與熱氣球的聖誕樹被點亮，燈火璀璨，星光傾瀉，將冬夜映照得溫暖而浪漫。現場賓客沉浸式感受著節日的歡愉，小天使們優雅靈動的芭蕾舞姿，為節日慶典寫下詩意開篇。
作為天津節日慶典的首選之地，天津四季酒店精心打造了一系列節日體驗，從味蕾盛宴到狂歡派對，滿足賓客對節日的所有美好期待！
聖誕自助晚宴
由酒店行政總廚帶領團隊甄選品質食材，於意薈西餐廳呈現聖誕及跨年自助晚宴。平安夜特別帶來奶油芝士焗青龍、威靈頓牛排、焗烤生蠔、清蒸大閘蟹等豪華料理，搭配經典烤火雞、聖誕火腿、樹根蛋糕等節日限定甜品，更有節日熱紅酒以及酒水暢飲，現場樂隊助興，為歡聚時刻注入奢華儀式感。12月20日前購買享早鳥優惠價格。
2025年12月24日平安夜晚宴
價格：人民幣988元每位
2025年12月24日耶誕節晚宴
價格：人民幣468元每位
2025年12月31日跨年迎新晚宴
價格：人民幣888元每位
聖誕下午茶
La Sala 大堂酒廊將節日歡愉化作沁甜，特別推出限定聖誕下午茶，精緻靈動的甜點造型，帶來午後賞味新高度。小巧可愛的橙色禮盒內，是果香濃郁的焦糖蘋果肉桂慕斯；雙層抹茶芝士蛋糕形似迷你聖誕樹，多層濃香，層層綻放；鹹點則包含聖誕火腿蘆筍卷、魚子醬甜蝦塔等，甜鹹曼妙交織，點亮午後時光。
大堂酒廊還為賓客準備了多款節日禮盒，包含聖誕巧克力、多種餅乾以及DIY節日禮籃，傳遞了真摯的感恩與喜悅。
雙人聖誕下午茶
價格：人民幣498元+15%每套
賞味日期：2025年11月27日至12月25日
節日雞尾酒
寒意漸濃，一杯熱紅酒便是冬日最佳慰藉。9吧推出節日雞尾酒系列，在氤氳酒香與聖誕氛圍中，漫賞樂隊現場演出，愜享節日時光。
浸漬蘋果派 —— 將經典美式蘋果派與波本威士卡的醇厚風味深度融合，層次豐富且溫暖治癒，每一口都充滿秋冬氛圍感
聖誕莓果雪頂—— 如同聖誕樹下的鮮果籃，酸甜鮮活與溫潤綿密碰撞出節日感，層次明亮又治癒
跨年迎新派對
當零點鐘聲敲響，讓酒杯碰響 2026 的第一聲喝彩！12 月 31 日，9吧跨年迎新派對火熱開啟。 Live 旋律點燃夜色，驚喜抽獎令人期待，讓賓客在璀璨星光下倒數計時，以奢華姿態迎接新一年的到來。
2025年12月31日跨年迎新晚宴
入場券：人民幣¥198元每位起
節日系列體驗已開放預訂，誠邀您共赴綺麗盛宴。垂詢以上資訊詳情，歡迎致電天津四季酒店：022-2716 6688，或訪問https://www.fourseasons.com/zh/tianjin/
