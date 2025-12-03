天津四季酒店開啟璀璨節日季

天津2025年12月2日 /美通社/ -- 11月27日，天津四季酒店 （Four Season Hotel Tianjin）以一場流光溢彩的亮燈儀式，正式拉開璀璨節日季的帷幕。當晚，酒店化身綺夢之境，在悠揚的頌歌中，綴滿星燈與熱氣球的聖誕樹被點亮，燈火璀璨，星光傾瀉，將冬夜映照得溫暖而浪漫。現場賓客沉浸式感受著節日的歡愉，小天使們優雅靈動的芭蕾舞姿，為節日慶典寫下詩意開篇。

作為天津節日慶典的首選之地，天津四季酒店精心打造了一系列節日體驗，從味蕾盛宴到狂歡派對，滿足賓客對節日的所有美好期待！