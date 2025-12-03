長崎縣五島市在旅遊網站發佈《通往世界遺產與鈷藍之海！五島列島風光與美食全指南》

日本五島市2025年12月2日 /美通社/ -- 長崎縣五島市已在入境旅遊資訊網站「LIVE JAPAN」上發佈了一篇專題文章，標題為《通往世界遺產與鈷藍之海！五島列島風光與美食全指南》。此舉旨在向國內外推廣以世界遺產教堂群為象徵的「隱藏基督徒」的歷史與信仰，以及其豐富的「飲食文化」魅力，包括令人驚歎的鈷藍色風光與新鮮海產。

繁體中文版

https://livejapan.com/zh-tw/in-tokyo/in-pref-other/in-pref-nagasaki/article-a0005796/

韓文版

https://livejapan.com/ko/in-tokyo/in-pref-other/in-pref-nagasaki/article-a0005796/

文章發佈背景：推動多元入境旅遊

五島市是世界遺產「隱藏基督徒相關遺址」所在地，這些遺址見證了基督教禁令時期深厚的信仰歷史。除這一精神遺產外，該市還擁有豐富多樣的旅遊特色：鈷藍色大海中的新鮮海鮮、頂級"五島牛"、風景優美的高爾夫球場以及海上垂釣。五島市正積極圍繞這些獨特體驗推動高品質入境旅遊。

圖片：

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108918/202511269855/_prw_PI1fl_pxm95WGE.png

影片亦介紹五島列島的「特別體驗」

除隱藏基督徒的歷史外，這篇專題文章還利用影片，以直觀且易於理解的方式展現五島列島的魅力。文章介紹了多種能讓遊客體驗五島列島生活與文化的活動，如五島列島獨有的絕美風景和美食體驗。

繁體中文版

https://www.youtube.com/watch?v=np6IvEHyp2o

韓文版

https://www.youtube.com/watch?v=BjgV-mc16wE

此外，為了方便媒體機構使用，五島市已開始提供「媒體素材」影片，內容涵蓋了五島列島的壯麗景色、歷史建築及體驗活動。

https://www.youtube.com/watch?v=6o-5zGnM9r0

未來展望

長崎縣五島市將繼續向海外宣傳隱藏基督徒的歷史、世界遺產、美麗風光以及五島列島的美食魅力。為此，已採用宣傳語「五島列島：揭開日本秘境天堂的面紗」(Goto Islands: Unveiling Japan's Secret Paradise)。五島市將規劃深度觸及五島列島核心魅力的特色旅程，這是一個「未受侵擾的天堂」，遊客可以避開人潮，體驗地道的日本精髓。

五島市位於五島列島的西南部，是由福江島、奈留島、久賀島三大主島及60個大大小小的島嶼組成的市。其魅力包括深厚的信仰歷史，涵蓋世界文化遺產「長崎與天草地區的隱藏基督徒相關遺址」的組成部分，擁有日本頂級清澈度的美麗大海，以及豐富的飲食文化。這裡少有國際遊客擁擠的情況，五島市以「未受侵擾的天堂」，歡迎遊客的到來，在這裏可以悠閒享受日本本真之美。

繁體中文版

https://goto.nagasaki-tabinet.com/zh-TW

韓文版

https://goto.nagasaki-tabinet.com/ko/

SOURCE Goto City, Nagasaki Prefectural Government