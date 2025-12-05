災後支援｜緊急癌症自費藥物資助

香港2025年12月5日 /美通社/ -- 大埔宏福苑五級火災導致近二千戶家庭流離失所，生活陷入困境。災後重建與復原是一段漫長過程，需要社會各界攜手支援。為此，香港註冊慈善團體「癌症資訊網慈善基金」（稅局免稅編號：91/15162）獲「李嘉誠基金會 」撥款支持，為受11月26日大埔宏福苑火災影響而缺藥的癌症患者或康復者，提供癌症適應症相關自費藥物的緊急藥費資助，資助範圍包括但不限於癌症標靶藥。我們期望透過此計劃，減輕災民因火災而面臨的斷藥風險與治療延誤。

本計劃將為合資格人士提供為期一個月的實報實銷藥費資助，暫不設資助上限，實際金額將由基金按個別情況審批。癌症資訊網慈善基金保留最終資助決定權。

申請方式：

有意申請者，請透過以下方式登記：

查詢/ WhatsApp：9462 7207

電郵：[email protected]

領取方式：

申請獲批後，可選擇由本人或家屬親身領取支票，或由本機構義工陪同購買藥物。

所需文件（於登記及領取支票時提交）：

災民證明文件

身份證副本

2025年11月26日或以後之癌症適應症相關自費藥物購買證明

