錦山人參酒強化文化體驗營銷，瞄準香港遊客及韓流文化粉絲

韓國首爾2025年12月9日 /美通社/ -- 韓國農業公司Geumsan Insamju（錦山人參酒）宣佈，該公司正在加強在香港的文化和體驗式營銷策略，旨在讓其旗艦產品Geumseol不僅定位為一種酒精飲品，更昇華為一種「文化體驗」。隨著香港特別行政區對K-Pop、韓劇和韓國料理的興趣日益濃厚，其對韓國傳統酒類的關注度也在不斷提升，這使得Geumseol恰逢其時地契合不斷擴大的韓國文化浪潮。

香港免稅店和零售商店對可作為禮品的酒類需求持續穩定，遊客購買酒類的熱情依然高漲。這為Geumseol提供了一個契機，使其既能作為高端利口酒出售，又能成為令人難忘的紀念品。錦山人參酒的一位發言人表示：「香港消費者已經對韓國飲食文化有所瞭解，傳統酒類作為文化產品具有巨大潛力。」

為吸引本地消費者，錦山人參酒計劃在香港熱門韓流文化店舖、精選生活方式商店及時尚酒吧，舉辦快閃活動和品鑒會。該公司將通過視覺效果出眾的照片和視頻，突出Geumseol酒瓶底部的獨特LED燈光設計，同時，借助社交媒體平台和直播帶貨頻道進行傳播，將其品牌故事直接傳遞給香港受眾。

錦山人參酒還在考慮拓展產品陣容。除Geumseol之外，該公司還在探索開發以人參為原料的新型低度酒飲品、粉狀蒸餾酒，以及果味或草本浸漬利口酒，從而滿足更廣泛的消費者口味需求。

韓國農業公司錦山人參酒的一位代表表示：「我們並非單純售賣酒類，而是在輸出韓國的傳統與情懷。我們希望Geumseol能夠在香港特別行政區，作為韓國文化精神的代表獲得認可。」

