錦山人參酒進軍香港高端利口酒市場，以「Geumseol」樹立韓國傳統烈酒新標桿

韓國首爾2025年12月5日 /美通社/ -- 總部位於忠清南道錦山郡的傳統酒類生產商韓國農業公司Geumsan Insamju（錦山人參酒），正式宣佈進軍香港市場，加速韓國傳統烈酒的全球擴張步伐。該公司的旗艦蒸餾酒產品Geumseol作為一款「高端無塑利口酒」備受關注，以順滑的人參風味著稱，其瓶身底部採用精緻燈光效果設計，獨具特色。

隨著韓國政府和私營部門大力推動傳統酒類出口，香港正成為韓國酒精飲料需求持續增長的關鍵地區。韓流文化在全球範圍內興起並影響食品飲料行業，在此背景下，Geumseol憑借其融合傳統、養生理念與情感敘事的獨特魅力，引起當地買家的濃厚興趣。根據韓國2025年傳統酒類出口統計數據，香港緊隨日本之後，成為韓國傳統酒類的主要出口目的地。

錦山人參酒計劃在香港的高端餐廳、酒店以及主打高端利口酒的酒吧，拓展銷售渠道。其產品Geumseol在設計、口感與品牌故事方面的綜合優勢，使其成為餐後甜品飲料或營造氛圍的飲品的強有力競爭者，深受當地高端消費者的青睞。

該公司還正在詳細審查香港的監管要求與進口流程，確保產品標籤和出口包裝符合當地標準。憑借精緻且富有情感共鳴的瓶身設計，Geumseol預計將會滿足多樣化需求——既可作為禮品，也能作為視覺吸引力出眾的酒吧產品。

韓國農業公司錦山人參酒的一位代表表示：「香港是一個多元生活方式與品味交融的文化樞紐。我們相信，Geumseol所承載的傳統、情感與高端品質，將在全球舞台上引發強烈共鳴。」

