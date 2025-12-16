海外市場發現假冒「相模元祖」安全套

日本厚木2025年12月16日 /美通社/ -- 日本相模橡膠工業株式會社近日宣佈，在海外市場發現其旗艦產品相模元祖0.01聚氨酯安全套的仿冒包裝。

該公司在聲明中表示：「我們將持續加強打擊仿冒品的措施，同時也懇請消費者提高警惕，避免購買到假冒產品。」

—如何辨別相模元祖安全套真偽

相模根據對多批次仿冒產品包裝的檢測結果，總結了以下鑒別要點。這些要點揭示了正品與仿冒品在包裝及內含物上的差異。

圖1：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108923/202512040402/_prw_PI1fl_0ILLnI48.jpg

1.外包装鉴别

外包装：正面

- 相模元祖標識：正品的紅色燙金「相模元祖」標識字體線條更為圓潤。

圖2： https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108923/202512040402/_prw_PI2fl_5z4wnIGf.jpg

- 對角貼標

圖3：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202512040402-O3-x2rVj82B.pdf

外包裝：背面

圖4：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202512040402-O1-gser53Ft.pdf

2. 安全套本體鉴别（厚度、形狀等）

套身與储精囊形狀

- 正品與仿冒品在儲精囊的形狀設計上不同。

- 正品的套身形狀過渡更為平緩；而仿冒品的套身則顯得較為圓鼓。

圖5：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108923/202512040402/_prw_PI4fl_mDtSK5Yn.jpg

厚度與尺寸

- 平均厚度（毫米）：正品：0.01，仿冒品：0.03

- 長度（毫米）：正品：175.3，仿冒品：171.0

- 重量（克）：正品：0.699，仿冒品：0.462

3. 說明書（日語文本中的漢字）

圖6：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202512040402-O2-L9KN4kR5.pdf

注意事項

- 相模強烈敦促消費者避免購買仿冒產品，並通過授權銷售渠道購買其產品。

- 仿冒產品並非由本公司生產或銷售，因此本公司無法保證其品質或安全性。

- 請注意，對於通過非授權渠道購買的產品，相模無法進行真偽調查、提供更換或補償損失。感謝各位消費者的理解。

