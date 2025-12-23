美商賀寶芙調查：亞太區四分之三企業經營者預期明年經濟狀況將改善

賀寶芙亞太區董事總經理Thomas Harms表示：「與人們普遍認為的創業本質上壓力巨大且常導致倦怠的觀點相反，調查顯示企業經營者在經濟樂觀情緒、信心和對未來的掌控感上均有更好表現。在當前經濟環境下，許多人都在探索創造額外收入來源。賀寶芙致力通過幫助人們增強健康與保健意識，並為希望以獨立直銷商身份創建自身業務的個人提供機會，持續支持他們。」

「2025年亞太區健康與經濟掌控度調查」於10月進行，共訪問了8505名受訪者，其中包括來自11個市場的2245名企業經營者，這些市場涵蓋澳洲、香港特別行政區、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國和越南。

企業經營者對自身經濟狀況展現強勁信心

在整個亞太地區，企業經營者更傾向於積極看待自身經濟狀況。43%的企業經營者認為自己當前的經濟狀況「非常好」，而持相同觀點的非企業經營者比例僅為25%。展望未來，74%的企業經營者預計未來12個月自身經濟狀況將改善，而持同等信心的非企業經營者不足一半（48%）。

企業經營者對實現經濟目標也表現出更大的樂觀情緒。半數受訪企業經營者有信心在12個月內達成短期經濟目標，較非企業經營者高出23個百分點。同樣，51%的企業經營者對五年內實現長期經濟目標有信心，較非企業經營者高出21個百分點。

亞太區企業經營者對經濟和健康的掌控度水平更高

除對當前及未來經濟狀況的樂觀與信心外，調查結果還揭示了亞太區企業經營者更高的經濟與健康掌握度。近六成（59%）企業經營者表示感到有能力做出改善財務穩定性與經濟狀況的決策，較持相同觀點的非企業經營者（39%）高出18個百分點。企業經營者對健康的掌控度同樣更高，65%的企業經營者感到有能力改善健康，而非企業經營者的比例僅為48%。

這種對未來的掌控感或許能解釋為何企業經營者對在未來12個月內實現健康目標信心更強。逾半數（56%）企業經營者相信能在未來12個月達成健康目標，而持此信念的非企業經營者僅佔33%。

對經濟有更好的掌控度，也相對能更好的維持、掌握健康狀態

調查結果突出了健康掌控度與經濟掌控度之間的強關聯性。那些有信心能改善自身經濟狀況的人，也更有可能維持、掌握自己的健康狀態。這表示對財務決策的信心可能與管理個人健康的信心相輔相成。

企業經營者對目標設定、時間和資源管理，以及有意識的生活方式和財務選擇擁有更強的掌控力，因此他們更有信心實現自身的目標和計畫。這種能動性激發了信心，並推動產生更好的健康與經濟成果。這也表示當個人能夠主導自己的經濟與健康決策時，他們更能釋放出不僅能改變未來、更改變生活的潛力。

