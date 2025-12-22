美商賀寶芙連續 6 年力挺臺北馬拉松

賀寶芙長期通過運動贊助推廣健康生活，除了已連續六年贊助國際盛事臺北馬拉松，為了鼓勵更多民眾一起培養運動習慣、享受更活躍健康的生活，今年更加碼贊助於臺北馬拉松前一天舉辦的「耶誕歡樂早餐跑」，讓想要體驗大型路跑活動的民眾都可輕鬆參與。為了讓活動更有趣，耶誕歡樂早餐跑除了鼓勵參與者換上耶誕主題裝扮展現最亮眼的自己，更在過程中設置各種打卡點，今年共有破萬位參與者加入這場結合了運動和濃厚耶誕氣息的趣味活動。為了慶祝30周年，賀寶芙更為完成賽事的賀寶芙獨立直銷商與顧客準備了可愛的奶昔曬娃包，讓活動更添驚喜。

身為營養領域專家，賀寶芙也特別為所有參與「臺北馬拉松」和「臺北馬拉松 耶誕歡樂早餐跑」的跑者與民眾，準備了「營養蛋白混合飲料隨身包」作為參賽物資。這款深受歡迎的「營養蛋白混合飲料」是現代人忙碌生活中的營養好幫手，每份含有9克優質植物蛋白、3.4克膳食纖維，以及19種維生素與礦物質，熱量僅88大卡，幫助所有參賽者輕鬆補充均衡營養，為活力的一天打下良好基礎。

三十年深耕台灣，運動贊助和優質營養產品推廣健康生活

賀寶芙長期投入國內運動推廣，透過多元賽事與運動員贊助，持續鼓勵民眾建立良好生活習慣，至 2025 年已經連續 14 年榮獲運動部（原體育署）「體育推手獎」，2024年更獲得台北市政府運動有功獎下的「運動推手獎」。2020 年起，賀寶芙成為臺北馬拉松主要贊助商之一，除提供經費支持，亦於賽事期間為所有參賽者提供營養補給，今年更首度將贊助範圍拓展至臺北馬拉松賽前賽「耶誕歡樂早餐跑」。

「活出你最精采的人生」是賀寶芙的品牌理念，在台30年來持續倡導「80% 營養＋20% 運動」，實現「100% 的健康活躍新生活」，因為擁有健康的體魄和生活，才能擁抱精彩的人生。為了幫助台灣民眾建立健康生活習慣，多年來賀寶芙不僅積極和公部門、專家合作，通過各種健康講座持續分享最新的營養及運動知識，更提供多元優質的產品，幫助忙碌的現代人攝取均衡營養，找到適合自己的健康生活方式。

賀寶芙台灣分公司總經理陳昭良表示：「除了持續支持臺北馬拉松專業路跑賽事外，在這個特別的30周年里程碑，我們希望藉由開始贊助『耶誕歡樂早餐跑』活動，讓更多一般民眾一起享受運動帶來的健康和快樂。好的營養，搭配適度的運動，期望看到更多人跟賀寶芙一起活出更精彩的人生。」

根據歐睿國際公布的調查資料顯示，賀寶芙已連續多年蟬聯全球第一大體重管理及健康品牌，暨第一大活躍生活方式營養品牌。未來，賀寶芙將持續推出優質營養產品並推廣均衡營養觀念，幫助更多台灣人找到適合自己、且能持之以恆的健康生活方式，實踐一貫的品牌承諾。

