越南工業地產市場借力基建與強勁外資重拾增長

制造業情緒已顯現企穩跡象，越南采購經理指數(Purchasing Managers' Index)有所改善，歐盟商會(EuroCham)商業信心指數(Business Confidence Index)在第三季度升至三年來高點。工業地產開發商報告稱，租戶在早前因關稅相關問題產生顧慮後，已恢復租賃談判和土地交接。

現成廠房(RBF)和現成倉庫(RBW)需求保持堅挺，入駐率持續保持高位，租金價格持續上漲，在主要工業走廊尤其如此。國際房地產顧問指出，盡管北部和南部地區的新增供應預計將增加，但租賃需求仍集中在電子、科技和工業零部件等高附加值領域。

在基礎設施發展方面，KCN Vietnam近期已有多個項目投入運營並獲得了LEED金級認證，包括位於海防市DEEP C工業區占地23.2公頃的現成項目二期，以及位於同奈省Nhon Trach 6D工業區占地14.5公頃的項目，這反映出對可持續工業發展的日益重視。

今年，為擴大中小企業選擇范圍，引入了雙層廠房等新產品形式。同時，海防市KCN An Phat項目和同奈省KCN Ho Nai新分區等項目正在建設中，預計到2026年第二季度中期將新增約10萬平方米的廠房和倉庫空間。

KCN Vietnam首席運營官Hardy Diec先生表示：「投資者越來越優先考慮那些可立即投產、技術標准化且符合可持續發展要求的設施。」

分析師預計，越南工業地產行業將進一步受益於大規模基礎設施投資、行政結構調整以及全球供應鏈的持續轉移，從而鞏固該國作為區域生產和物流樞紐的地位。

關於KCN VIETNAM

KCN Vietnam Group成立於2021年，是越南專業的工業地產開發商。迄今為止，其項目組合包括10個高品質的現成倉庫和廠房項目，戰略性地分布在越南南北部工業區，包括DEEP C、Phuc Dien和An Phat（海防）、Thuan Thanh 3B和Tan Hung（北寧）、Ho Nai（同奈）、Phu An Thanh（西寧）、Song Than 3（胡志明市），土地儲備總量超過300公頃。

KCN Vietnam Group的使命是開發、設計和管理工業及物流基礎設施，以滿足市場對高品質可租賃工業地產日益增長的需求，同時支持企業發展並促進越南的可持續增長。

展望未來，KCN Vietnam Group旨在擴大投資組合，成為越南領先的工業地產平台。其長期願景是成為企業的首選，在越南崛起為全球可持續工業中心的過程中發揮關鍵作用。

KCN Vietnam Group連續三年（2023-2025年）被《Nhip Cau Dau Tu》雜志評為「最佳工業地產開發商」，並入選2024-2025年可持續發展企業50強。此外，該集團還在2023年和2025年的BCI亞洲大獎中被評為越南十大領先房地產開發商之一。

