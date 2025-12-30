三一首個工程機械再制造基地在海南投產

該產業園於2023年8月動工建設，占地150畝（約10公頃），總投資6億元人民幣（約合8562萬美元）。全面投產後，預計年產值可達7.5億元人民幣（約合1.0702億美元）。

作為服務國內外市場的區域再制造中心與資源調配平台，該產業園聚焦國內外工程機械核心零部件及二手設備的維護與再制造業務，促進工業資源的循環再利用。

此外，在海南自貿港的政策框架下，符合條件的增值加工活動可享受關稅優惠，再制造業務可在保稅監管下開展，並可能適用企業所得稅和個人所得稅激勵政策。園區享受「 雙15%」稅收優惠政策，其外包加工業務已獲批享受15%的企業所得稅減免。

三一集團董事長唐修國表示：「 該項目是三一深化全球化、數字化及低碳轉型的關鍵戰略舉措。未來，三一將繼續積極探索再制造新模式，推動工業資源循環再利用，攜手全球工程機械行業向更綠色、低碳的未來邁進。」

SOURCE 三一集團