三一迪拜區域供應中心正式投運，集團海外物流網絡優化邁出關鍵一步

三一集團

30 1月, 2026, 15:03 CST

阿聯酋迪拜2026年1月30日 /美通社/ -- 繼首批核心設備於1月11日成功運抵後，三一集團位於阿聯酋迪拜的區域供應中心（以下簡稱「中心」）現已正式投入運營。該中心將為中東及非洲的82個國家和地區提供一體化物流服務，標誌著三一全球供應鏈戰略取得重要進展，也是其海外物流網絡優化的關鍵一步。

該中心於2025年9月開建，是三一全球供應鏈基礎設施中的戰略樞紐。通過創新的保稅業務模式、廣泛的實地調研以及系統化的招標流程優化，項目在短短四個月內便實現了重要里程碑——於12月啟動備件倉儲與發運工作，確保中心按時、高質量交付。

該供應中心目前正在部署數字化倉儲管理系統，優化區域內設備運輸解決方案，旨在持續提升交付效率、控制整體物流成本，並建立可擴展的區域供應鏈能力。

該中心將聚焦兩大核心任務，以強化三一的物流、服務與運營支持能力：

  • 旨在實現快速響應，提升服務可靠性。中心將依托迪拜作為全球物流樞紐的戰略優勢，推行貼近客戶的區域分銷模式，預計可使配件整體交付週期縮短35%，從而提升服務水平。
  • 同時，中心也將作為主要設備的集中調度與物流協調樞紐，通過整合區域需求計劃，深化與全球物流夥伴的合作，進一步優化運輸與交付流程。該模式在早期運營中已見成效，在成本控制、運輸時效和可靠性方面均有顯著提升。

三一物流董事長Li Guofeng先生表示：「展望未來，迪拜區域供應中心將成為支持三一國際化拓展、持續增強海外供應鏈能力的關鍵平台。在此基礎上，三一將繼續強化全球交付與服務能力，更好地服務全球客戶，推動可持續的國際增長。」

