三一迪拜區域供應中心正式投運，集團海外物流網絡優化邁出關鍵一步

阿聯酋迪拜2026年1月30日 /美通社/ -- 繼首批核心設備於1月11日成功運抵後，三一集團位於阿聯酋迪拜的區域供應中心（以下簡稱「中心」）現已正式投入運營。該中心將為中東及非洲的82個國家和地區提供一體化物流服務，標誌著三一全球供應鏈戰略取得重要進展，也是其海外物流網絡優化的關鍵一步。

該中心於2025年9月開建，是三一全球供應鏈基礎設施中的戰略樞紐。通過創新的保稅業務模式、廣泛的實地調研以及系統化的招標流程優化，項目在短短四個月內便實現了重要里程碑——於12月啟動備件倉儲與發運工作，確保中心按時、高質量交付。