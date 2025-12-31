佈局「機器人+人工智慧」新賽道！京基智農戰略投資匯博機器人

香港2025年12月31日 /美通社/ -- 12月30日晚，京基智農（股票代碼：a000048）發布公告，與江蘇匯博機器人技術股份有限公司（以下簡稱「匯博機器人」）正式簽署《股權投資意向協議》，擬透過增資並受讓老股以取得其控制權，並聯合以孫立寧院士為首的核心團隊設立「具身機器人研究院」。此舉標誌著這家以生豬養殖為核心主業的上市公司，在機器人、具身智慧及人工智慧等前沿科技領域邁出了關鍵一步，正式切入AI與機器人融合的前沿賽道，佈局第二增長曲線。

匯博機器人：AI+智慧製造全棧方案領先者

江蘇匯博機器人技術股份有限公司成立於2009年，總部位於蘇州，是國家級高新技術企業，專注於機器人、智慧製造與人工智慧技術的研發與產業化，構建了「核心零組件—作業系統—整機系統—場景應用」的全棧技術體系。公司曾於新三板掛牌，財務透明、治理規範。

匯博機器人核心團隊來自哈工大機器人研究所、華為等知名企業，由院士、長江學者等領軍人才帶領，牽頭承擔多項國家級研發項目，獲評工信部「專精特新小巨人」、科技部創新團隊等榮譽，擁有400餘項授權專利，其中114項為發明專利。

匯博機器人核心技術包括機器人核心零組件（如高效能一體化關節）、國產機器人作業系統及人工智慧技術（機器視覺、多模態感知等），主要產品涵蓋新能源維運機器人、具身人工智慧機器人（人形、四足）、高校教育產品及智慧製造工廠，服務高等院校、能源、智慧製造等行業客戶。

公司在高校機器人實驗室建設、光伏電站智慧維運領域處於國內領先地位，在覈工業等細分領域的智慧工廠方案亦具備優勢，累計服務華能、華電等1000餘家龍頭企業及哈工大、西工大等近2000所院校。截至2025年9月底，公司總資產10.04億元，淨資產3.17億元，2024年全年營收3.8億元，2025年預計全年營收約4億元，展現出良好的發展基礎與增長潛力。

孫院士領航，具身智能技術突破與產業化實踐

機器人領域權威專家孫院士於2009年聯合創立匯博機器人，並擔任公司創始人兼首席科學家。在引領企業發展的過程中，孫院士以前瞻性確立「工業與教育雙輪驅動」戰略，率先佈局「機器人+AI」與具身智能技術路線，通過牽頭組建省級院士專家創新中心等舉措，為企業的技術研發與產業化落地提供戰略支撐。

深耕機器人領域三十年來，孫院士在工業機器人、醫療機器人及微奈米機器人等前沿方向取得系統性創新突破，兩度榮獲國家技術發明／科技進步二等獎，並獲何梁何利獎、全國創新爭先獎狀等多項國家級榮譽。

作為國家傑出青年基金獲得者、教育部「長江學者」特聘教授、國家萬人計劃領軍人才、科技部創新人才推進計劃重點領域創新團隊負責人及中國微米奈米技術學會會士，孫院士在學術與產業界享有崇高聲譽。

值得一提的是，孫院士率領哈爾濱工業大學機器人研究所核心團隊，構建了「頂尖學府科研基因+頭部科技企業實戰經驗」的獨特團隊優勢，持續為匯博機器人導入高端人才、國家級科研項目及產業資源，為公司在具身人工智慧時代的創新突破與商業化進程注入核心動能。

擁抱科技革命，創造產業協同新價值

當前，全球正經歷以人工智慧與機器人技術為核心的科技革命與產業變革。京基智農戰略投資匯博機器人，正式佈局「機器人+AI」新賽道，既是佈局未來、優化業務結構之舉，更是推動產業協同的重要戰略選擇。

根據協議，匯博機器人將以「機器人+AI」為核心，聚焦工業、新能源等高價值領域，堅持全棧開發與場景落地，透過精細化製造與流程優化，構建「本體銷售+增值服務」的可持續盈利模式。同時承諾2026年內發布2款人形機器人產品，2026-2028年實現年均收入增長不低於30%，並申請相關專利至少200項。

此次投資背後蘊含顯著的產業協同潛力，藉助匯博的技術優勢，京基智農的生豬養殖業務可在現有標準化、工業化、數位化基礎上，加速向智慧化、智能化轉型，進一步增強可持續發展動能與核心競爭力。透過科技創新與產業融合，公司將打開全新發展空間，為長期價值提升注入動能，為股東創造更優回報。

