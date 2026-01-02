飛帆征途，華盛集團再啟新高

香港2025年12月31日 /美通社/ -- 於12月13日（週六）圓滿落幕的年度全港最大型帆船賽事「香港環島帆船大賽」（環島賽）中，科技金融綜合企業華盛集團旗下的「新浪華盛號」帆船，憑借精英團隊的卓越協作與堅韌精神，於競爭激烈的PHS組別中脫穎而出，勇奪小組賽冠軍和PHS組別總冠軍雙項桂冠殊榮。此次勝利不僅是團隊航海實力的展現，更是集團「敢闖敢拼、攻堅克難」企業精神在蔚藍航道上的生動實踐。

寰宇征途，續寫「華人之光」傳奇

「新浪華盛號」賽前便是備受矚目的焦點。其本身即是一段傳奇，隸屬於科技金融綜合企業「華盛集團」，以舊稱「全球通新浪號」曾於2005年歷時兩年、航行約3萬海裡，完成首艘由華人駕駛的無動力帆船環球航行壯舉，被譽為「華人之光」。本次環島賽，船隊自銅鑼灣啓航，順時針環港島一周，歷經約45海裡的挑戰，途經多處標誌性海域，最終成功折桂，再度印證了其深厚的航海底蘊與無畏的探索基因。

精英領航，詮釋跨域協同力量

本次參賽的「新浪華盛號」團隊，均由「華盛集團」內部的金融精英跨界組成，涵蓋企業家、科技金融專家及資深投研人才。他們在瞬息萬變的海況中緊密協作、靈活應變，將金融領域所需的精准決策與風險把控能力，完美融入帆船競技的團隊配合與戰術執行中，生動詮釋了跨領域團隊協同攻堅的強大效能。

帆影所至，業務全球化版圖同步拓展

帆船事業的進取精神，與華盛集團在全球金融科技市場的開拓步伐同頻共振。旗下子公司華盛証券作為香港持牌券商，憑借自主研發的一站式線上交易平台「華盛通」，在金融科技行業中表現卓越。為全球衆多用戶提供港股、美股、A股、虛擬資產等投資服務，市場地位穩固。

集團的全球化戰略近年亦取得關鍵性突破。旗下子公司Valuable Capital Financial Company (VCFC) 已獲得沙特資本市場管理局（CMA）頒發的金融牌照，標誌著集團正式進入中東市場，獲准在當地提供證券交易、投資咨詢及金融托管等服務。

在這支精英團隊的帶領下，通過堅定的自主持牌戰略，華盛集團的服務網絡已在全球主要金融市場覆蓋，並依託強大的科技實力，持續推動本地化金融科技平台的創新與發展。華盛集團的全球化征程生動地演繹了：出海，從來都不止是一句口號。

關於華盛集團

華盛集團是一家領先的科技金融綜合企業，致力於通過技術創新與全球合規佈局，為投資者提供便捷、專業、安全的全球資產配置服務。集團以「金融+科技」為核心驅動力，不斷探索業務邊界，其旗下業務涵蓋證券經紀、財富管理、金融科技研發等多個領域。

