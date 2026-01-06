《發掘金融新星----華盛証券首辦研究生投資比賽》

香港2026年1月6日 /美通社/ -- 華盛証券（Valuable Capital Limited）在1月2號正式宣布啟動「與青年同行」支持計劃。首階段將舉辦「研究生專場模擬投資比賽」，以全額虛擬資金、零風險參與的方式，體現對大學生財務安全與實踐學習的雙重關懷。比賽不僅提供專業的金融實戰平台，更設立專屬輔導環節與職涯發展通道，展現企業對青年成長的長期承諾。

為深切了解青年學子在投資學習與職涯規劃上面臨的挑戰，本次活動形成「學習-實踐-發展」的完整閉環：

學習階段：所有參賽者均可免費參與賽前線上投資工作坊/線下講座等，由專業分析師講解市場基礎知識； 實踐階段：提供每人100萬港元虛擬資金，在華盛通APP的模擬環境中安全體驗真實交易； 發展階段：冠軍可獲海外交流工作機會，透過以不同實習崗位為所有參賽者建立「青年人才庫」，持續提供實時的行業資訊與活動邀請。

關於虛擬投資比賽詳情——

華盛証券行政總裁李子建先生表示：「我們深信青年的財經素養是社會未來發展的基石。作為本土金融機構，帶著深耕行業的責任與初心，我們希望搭建一個專業、具啟發性且友好的投資學習平台，讓年青人能輕鬆走近財經、學會投資。」

所以從虛擬投資比賽(研究生專場)以下三方面屬性——

跨院校：活動涵蓋全港所有大專院校及研究生院，確保資源平等共享

全方位：採用獨立新開發的模擬交易系統，打造安全學習環境，完全隔離真實市場風險

針對性：未獲獎的優秀參賽者也將獲得個人化投資分析報告與學習建議

得知這次比賽不僅是競技，更是華盛對學生群體長期承諾的開始——華盛將持續投資於香港青年的金融教育與職涯發展。

關於「與青年同行」計劃

該計劃為華盛証券針對香港大學生/大專院校/高等教育推出的長期支持項目，涵蓋金融知識普及、實習機會提供、職涯規劃輔導等多個層面，旨在建立企業與青年學子之間的持續對話與互助關係。

關於華盛集團

華盛集團是一家領先的科技金融綜合企業，致力於通過技術創新與全球合規佈局，為投資者提供便捷、專業、安全的全球資產配置服務。集團以「金融+科技」為核心驅動力，不斷探索業務邊界，其旗下業務涵蓋證券經紀、財富管理、金融科技研發等多個領域。

SOURCE 華盛証券