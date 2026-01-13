李奧國際集團於百年之際遷設全球總部至新加坡

「我們正藉此時刻直面關鍵問題：一個現代企業若希望在未來一百年仍具相關性，究竟應該代表什麼？企業要如何才能在跨世代之間持續對社會產生意義並贏得信任？一百年前，企業的使命在於生存與擴張。今日的長久性，不再僅由規模決定，而在於企業是否持續服務社會、能否跨世代贏得信任，以及是否具備嚴謹的治理紀律。我們的使命，是為下一個一百年進行設計。」李奧國際集團董事長王孝璿先生表示。

選擇新加坡作為集團全球總部，不僅因其完善的國際連通性與穩健的金融基礎設施，更因其作為法治、監管成熟度與長期資本治理的象徵。

「在新加坡設立全球總部並同步成立家族辦公室，體現了集團希望以 『治理優先』的框架，來錨定未來一百年的成長方向，使資本、策略與責任在長期內保持一致。新加坡正是能夠打造超越單一世代或個別領導者、且能長久運作之治理體系的理想環境。」王先生補充道。

從工業基礎到制度設計

李奧國際集團的起源，可追溯至王氏家族於1926年展開的早期工業與貿易活動，並在隨後數十年間，逐步發展至物流、基礎建設、貿易與社區發展等領域。二十世紀後半葉，家族事業持續穩健擴展至多元產業，而其最深刻的轉型，則始於王先生在歐洲與美國多家百年跨國企業，包括太古集團，累積近二十年的高階管理經驗後返回家族企業。

其後，他於2021年奠定李奧國際集團的基礎。經過一年的策略規劃、組織架構與治理制度建構後，集團於2022年正式營運。

「多年來在歐洲與美國百年企業的歷練，讓我深刻體會到，能夠穿越戰爭、產業更迭、科技顛覆與消費價值轉變的企業，其基因必然刻有紀律與利他精神。只要這些核心不變，組織便能在變動中不失方向。真正長壽的企業，並非建立於單一遠見卓識或魅力型創辦人，而是建立於累積而成的制度能力：治理紀律、文化一致性，以及對社會持續的貢獻。」王先生表示。

「我在不同產業與地域觀察到一個一致的模式：能夠長久存續的企業，從不將成功視為終點，而是將其制度化、可複製、可傳承，並具備自我修正能力。因此，百年藍圖不是一份願景簡報，而是一項制度設計的工程。如果一家企業必須依賴某一個人的才華才能運作，那麼它將無法完成世代交替。」他補充說明。

此一理念如今構成李奧國際集團重塑後的核心架構：以醫療、金融與教育三大跨世代支柱為核心，並由一個整合性的高端生活與服務生態系所支撐，長期服務超高淨值家庭。

面向下一世紀的三大支柱

李奧國際集團百年策略的核心，在於對王先生所稱之為『天生具備跨世代屬性』的產業進行審慎而明確的優先排序。

醫療、金融與教育並非被視為分散風險的投資組合，而是一個以使命為導向的產業層級結構，回應人類最根本且長久不變的需求。

「當你以季度思維思考時，許多產業看起來都極具吸引力。但若以百年為尺度，真正能夠長存的產業其實屈指可數。醫療、金融與教育之所以具備跨世代特質，是因為它們回應了三個最基本的人類常數：生命、秩序與未來。這三個產業的共同特點在於，它們超越世代，並直接影響人類的尊嚴與選擇。醫療守護生命本身，金融規範價值如何被保存與傳承，而教育則決定社會與企業未來能走多遠。」王先生表示。

「一個百年企業，仰賴的是能夠自我修正、自我更新，並持續因應環境變化的系統。正因如此，我們以醫療、金融與教育作為下一世紀的三大支柱。這些產業高度依賴信任與長期治理，並承載文明層面的影響力。在此基礎上，我們建構一個全面而優雅的生活與高端服務生態系，長期而整體地服務超高淨值客戶。」他進一步闡述。

除三大核心支柱外，李奧國際集團亦橫跨多個生活與服務領域，包括遊艇與碼頭、酒店與款待、私人航空、藝術與時尚、超級跑車及馬術服務等。

「超高淨值家庭購買的並非產品，而是延續性與安心感。生活平台能建立信任、拉近距離，並培養長期關係。若缺乏這種信任，再卓越的醫療、金融或教育體系，也無法真正服務一個家族。」王先生解釋。

因此，這套完整的奢華與高端生活服務，成為自然串聯健康、資本與下一代發展的關鍵組織結構，涵蓋跨境醫療安排、融入家族旅程的教育規劃、精英網絡中的金融信任建立，以及支撐跨國治理所需的生活節點。

「我們的差異化很簡單：許多競爭者銷售的是奢華產品或體驗，而我們建立的是具協同效應的長期關係。我們不追求一次性的奢華極致，而是透過高品質的服務系統與治理可信度，建立可重複依賴的關係。這正是超高淨值家庭願意將其家族傳承託付於你的原因。」王先生補充道。

醫療

在王先生整體百年願景中，醫療已成為治理最為嚴謹、且具高度公共責任的核心支柱。在其個人事業與投資版圖中，李奧國際精準健康股份有限公司作為旗艦醫療平台，雖獨立運作，卻體現與李奧國際集團長期策略一致的治理哲學。

該平台近期已成功於法蘭克福證券交易所主板上市，使其置身於全球最嚴格的生命科學監管體系之一。此一上市選擇，反映出與歐洲治理標準的刻意對齊，重視臨床證據、透明度、長期安全性與責任承擔。

上市後，該公司於2025年12月17日宣布完成六家多數持股投資組合公司的併購與整合，業務涵蓋人工智慧診斷、生醫研究、免疫學、生物科技及臨床照護，橫跨亞太與美國，形成一個以人工智慧驅動的精準健康平台，串聯發現、診斷、治療與實際臨床應用。歐洲將成為下一階段的重點目標市場。

「在全球高齡化、慢性疾病負擔加重，以及人工智慧驅動的臨床轉型背景下，醫療的重要性愈發凸顯。法蘭克福主板代表著全球最嚴謹的醫療與生命科學監管文化之一，它要求的不僅是對股東負責，更是對病患、社會及未來世代的責任。」同時擔任李奧國際精準健康股份有限公司董事長的王先生表示。

金融

隨著新加坡成為全球總部所在地，李奧國際集團正籌設家族辦公室，作為國際治理與資本管理樞紐，使家族資本能與醫療、教育及長期責任目標相互對齊。

「我們所定義的金融，並非短期勝利，而是跨世代治理。這關乎在監管、資產配置與風險管理之間，建立持久的秩序，使家族資本成為教育、創新、公益與長期企業發展的動力。」王先生表示。

家族辦公室的設立籌備工作已正式展開，集團目前正敲定外部顧問的聘任，整體建置流程預計需時約十二至十八個月。

「我們的目標，是建立一個橫跨市場、資產類別與世代的治理架構，以家族辦公室作為國際節點，運用成熟的監管標準、透明度與資本管理機制，將財富延續與跨地域、跨世代的教育與健康需求相連結。」他補充道。

因此，集團的金融服務策略，核心在於長期資產守護、監管紀律與世代延續，而非短期最佳化。

新加坡備受推崇的監管環境、透明度標準與資本治理體系，為此一策略提供了理想基礎。

教育

教育是集團投資組合中，時間跨度最長的領域。王氏家族已設立幼稚園與實驗小學，並正逐步整合納入李奧國際集團體系。同時，集團亦積極收購中學與一所大學，並在吉隆坡與東京尋找合適土地發展國際學校，為可擴展且跨境的教育平台奠定基礎。長遠而言，這些教育資產將被制度化運作，並為未來於新加坡交易所上市做好準備。

「教育的影響更為深遠。它塑造價值觀、決策品質、領導力，以及文明本身的基礎能力。若一家企業希望延續百年，其最終的競爭優勢並非資本，而是人。關鍵在於下一代是否具備世界觀、倫理紀律與成熟的領導力。」王先生補充。

資本市場作為治理架構

李奧國際集團下一世紀設計中的一大特色，是其分布式的資本市場策略，將不同業務支柱對應至最合適的全球交易所。醫療板塊已在董事長個人事業與投資架構下，錨定於法蘭克福。

教育、金融、科技、酒店與不動產資產，則規劃於未來分別在新加坡、台北、香港、紐約證券交易所及納斯達克上市。

「這並非為了分散而分散，而是為了治理對齊。每個產業都應在最適合其特性的監管文化與投資人紀律下成長。我們的多交易所架構，是一種 '產業適配加治理適配'的設計。」王先生解釋。

邁向下一個百年的李奧國際集團

自1926年於台灣起步，李奧國際集團如今已橫跨十個關鍵領域，與超過一百家策略夥伴合作，並涵蓋逾一千個世界知名品牌。

集團被定位為最全面的跨世代超高淨值解決方案平台，整合醫療、金融、教育及高端生活服務等十個價值領域，透過跨境設計與長期信任關係，為客戶提供一體化支持。

「最重要的是，我希望李奧國際集團能成為一個以使命與目的為導向的企業象徵。當我們談論利他精神時，那不是口號，而是一種治理邏輯：資本應該用來療癒與提升，而不僅是自我擴張。這正是我們希望百年所代表的『時間意義』。」王先生表示。

關於李奧國際集團

李奧國際集團為多元產業的全球企業，為具鑑賞力的超高淨值個人、家族與機構，提供完整的奢華生活與高端服務生態系。

王氏家族事業可追溯至1926年，李奧國際集團則於2022年在董事長暨創辦人王孝璿先生的領導下正式成立。邁向2026年百年傳承里程碑之際，集團營運一個以長期健康、財富保全、教育與跨世代生活卓越為核心的整合型生態系。

集團橫跨十個關鍵領域，包括資產管理、科技、遊艇、馬術、藝術與時尚、醫療照護、教育、超級跑車、私人飛機及休閒服務。各領域均依最高制度標準治理，並策略性整合，以提供卓越、高端且可持續的長期價值。

李奧國際集團總部設於新加坡，並具備國際佈局，以全球視野、嚴謹治理、資本市場紀律與文化傳承為指引。

如需了解更多資訊，請造訪 www.leointernationaltaiwan.com。

