環旭電子子公司環興光電取得成都光創聯科技有限公司控制權，推動光互連產業整合

光創聯成立於2016年10月，是一家專注于高速光電集成元件及光引擎產品研發、製造和銷售的高科技企業。公司憑藉領先的技術實力與可靠的產品品質，已成為全球多家頭部光模組企業戰略合作夥伴，主打產品進入全球光通信核心供應鏈。

光創聯是業內最早從事矽光集成技術開發的公司之一。近年來，AI資料中心的高密度、低功耗光互連需求加速了矽光互連技術反覆運算，重要新客戶需求旺盛。公司的光電集成技術未來也可應用於空間光通信、雷射雷達、光子計算等領域，具備業務擴展潛力。

交易完成後，光創聯的管理團隊將全部留任。光創聯將持續維護和強化與客戶、供應商以及合作夥伴的現有關係，實現新市場和客戶的突破。本次交易將擴充環旭電子的光通訊產品佈局，完善服務頭部客戶的能力矩陣，光創聯也將借助環旭電子的產業鏈和客戶資源優勢贏得加速成長。

光創聯科技董事長許遠忠表示：「光創聯經歷近十年創業發展，一直堅守光電集成技術和產品賽道。在AI浪潮為光通訊發展帶來重大機遇的今天，我們選擇加入環旭電子，期待依託環旭電子的全球化平臺，在拓展海外客戶、強化供應鏈、海外產能落地等方面獲得賦能，加速光創聯的發展。光創聯將持續聚焦高速光引擎、NPO、CPO等先進光互連技術和產品，融入環旭電子的全球服務及品質體系，成為全球客戶最可靠的技術合作夥伴。」

環旭電子董事長陳昌益表示：「環旭電子在資料中心領域的創新業務包括算力板卡、光互連和高壓直流供電三大領域，通過持續推動產業資源整合，在技術發展反覆運算的過程中成為行業領先者。光創聯加盟環旭電子是公司光互連業務發展的重要里程碑。光創聯團隊具備扎實的技術能力和良好的客戶口碑，是環旭電子發展光互連業務的中堅力量，環旭電子將支援光創聯做大做強，成為光互連以及光電應用領域的全球品牌。」

未來，環旭電子將發揮上市公司平臺作用，持續在光互連領域開展投資和產業整合，成為全球光互連生態核心圈的重要成員和優質合作夥伴。

關於USI環旭電子 （上海證券交易所股票代碼: 601231）

USI環旭電子是全球電子設計製造領先廠商，在SiP （System-in-Package）技術領域居行業領先地位。環旭電子運營的生產服務據點遍佈亞洲、歐洲、美洲、非洲四大洲，在全球為品牌客戶提供電子產品設計（Design）、生產製造（Manufacturing）、微小化（Miniaturization）、行業軟硬體解決方案（Solutions）以及物料採購、物流與維修服務（Services） 等全方位D(MS)2服務。環旭電子為日月光投控（TWSE: 3711, NYSE: ASX）成員之一。更多資訊，請查詢www.usiglobal.com或者在LinkedIn、微信（帳號：環旭電子USI）關注我們。

