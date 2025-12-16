環旭電子投資光模組產能，啟動越南第二廠區擴展計畫

上海2025年12月17日 /美通社/ -- 全球算力基礎設施投資快速成長，正推動人工智慧（AI）產業及其供應鏈加速技術升級與服務反覆運算。今年以來，USI環旭電子積極佈局數據中心相關業務，聚焦伺服器板卡（包括AI加速卡與伺服器主機板）、光通訊（如光引擎與光模組），以及AI伺服器供電解決方案（如PDU產品）等領域，加快產品與產能發展步伐。

環旭電子越南海防廠於2021年投產，已建置生產面積5萬平方米，今年來自智能手錶SiP模組及工業產品的營收已超過8億美元。為加快公司光模組業務落地，滿足北美市場光模組產品的旺盛需求，公司計劃在海防廠投資建置月產10萬只800G/1.6T矽光光模組的產能，包括光引擎、模組組裝及終端測試的完整產線。後續公司將緊跟市場需求趨勢，擴大產能滿足客戶需求。

此外，環旭電子亦規劃在海防繼續擴大投資，近日與SHP（Sai Gon – Hai Phong Industrial Park Corporation）於越南海防長睿工業園（Trang Due Industrial Park）正式簽署合作備忘錄（MOU），並表達購買土地的初步意向。後續雙方將依據實際需求推進正式協議的簽訂，為環旭電子在越南第二廠區的擴建計畫揭開序幕。

環旭電子表示，長睿工業園具備完善的交通網絡，可有效支援物流運輸與員工通勤；園區周邊生活機能完整，有助打造優質的工作與生活環境。三期園區定位為高科技產業聚落，並以其優越地理位置快速連接海港、高速公路及國際機場。基礎設施與供應鏈生態完善、勞動力充足，並提供多元配套服務，包括員工住宅專案、銀行設施與加油站等。綜合上述優勢，使三期園區成為環旭電子下一階段廠區佈局的理想選擇。

SHP表示，憑藉長睿工業園第一期與第二期的成功開發經驗，三期工業園區正進一步鞏固其作為海防市頂級投資目的地的地位。三期園區以完善基礎設施、優勢勞動力條件與高科技產業生態為基礎，將吸引更多國際企業進駐。他們期待與環旭電子的合作能發揮產業領導者的示範作用，帶動更多高科技投資者加入，共同創造區域產業發展新契機。

透過與SHP的合作，環旭電子將進一步強化交付能力、滿足客戶需求，並深化全球佈局策略，確保在競爭激烈的國際市場中保持領先地位。多元的產品製造服務使環旭電子能更靈活因應全球市場的不確定性，持續為全球客戶提供高品質與高可靠度的產品與服務。

關於越南海防長睿工業園區

越南海防長睿工業園工業園區由KinhBac City Development Holding Corporation（KBC）旗下的Sai Gon – Hai Phong Industrial Park Corporation（SHP）開發，總面積超過1,000公頃。其中，越南海防長睿工業園一期及二期工業園區（401 公頃）已全部出租，擁有超過100個項目，總投資額近110億美元，LG集團生態系及其衛星供應商為亮點。在此基礎上，越南海防長睿工業園三期工業園區（652.73 公頃）正加速基礎設施建設，預計2026年起可交付用地，運營期為2025至2075年。

關於USI環旭電子 (上海證券交易所股票代碼: 601231)

USI環旭電子是全球電子設計製造領先廠商，在SiP (System-in-Package)技術領域居行業領先地位。環旭電子運營的生產服務據點遍佈亞洲、歐洲、美洲、非洲四大洲，在全球為品牌客戶提供電子產品設計(Design)、生產製造(Manufacturing)、微小化(Miniaturization)、行業軟硬體解決方案(Solutions)以及物料採購、物流與維修服務(Services) 等全方位D(MS)2服務。環旭電子為日月光投控(TWSE: 3711, NYSE: ASX)成員之一。更多資訊，請查詢www.usiglobal.com或者在LinkedIn、微信(帳號：環旭電子USI)和YouTube關注我們。

