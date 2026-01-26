深圳四季酒店臻啟新春禮序

即日起至2月28日，賓客可於卓粵軒甄選多款新春外帶佳品，將節日滋味延續至家中。經典盆菜（人民幣988元至2,588元）薈萃多重美味，寓意闔家同心、富足興旺；兩款精心打造的新春禮籃（人民幣988元至3,688元）為節慶贈禮注入典雅心意。另有應節年糕禮盒（人民幣218元）同步推出，承載團圓與美好祝願。

2月16日晚餐時段，馥餐廳為賓客奉上新春自助（人民幣888*元/位），三文魚撈起與烤乳豬派送，以象徵豐收與喜慶的佳餚點亮節日氛圍，營造熱鬧而溫馨的團圓時刻。邀親朋好友齊聚一堂，共享豐年美味，在熱鬧與溫馨中迎接新春到來。

逸廊即日起至2月28日呈獻紅玫瑰主題下午茶，每套人民幣488*元。馥郁花意化作精巧甜鹹點心：花形紅玫瑰蛋糕柔香細膩，茉莉花薄餅卷與甜菜根醃三文魚清雅平衡。佐以無酒精特調、甄選咖啡與茗品，於芳香與雅致之間，定格溫馨而浪漫的午後時光。

與此同時，深圳四季酒店推出「體驗更多」套房專屬禮遇，為節日旅程注入暖意與鬆弛。即日起至2026年12月31日，通過四季酒店官方微信小程序預訂該禮遇，入住期間可尊享價值人民幣888元的消費額度，於美食佳釀或煥活水療中，盡享悠然節慶時光。

更多信息及預訂，歡迎聯繫 [email protected]。以上價格（外帶產品除外）均以人民幣計，並需另加收10%服務費及6%相關政府稅費。

