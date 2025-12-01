深圳四季酒店呈獻繽紛節慶體驗

節日的歡愉在各餐廳延續。馥餐廳於平安夜（人民幣988* 元/位）和節日當天（午餐：人民幣 638* 元/位，晚餐：人民幣 788* 元/位）推出豐盛自助餐，匯聚節日火雞、蜜汁火腿、精選海鮮與節日主題甜品，營造溫馨熱鬧的歡聚氛圍。12月24日至25日，松逸以匠心懷石料理（人民幣999* 元/位）演繹節慶雅意，九道佳餚和合山海旬之味。卓粵軒於12 月 23 日至 25 日期間限時推出黑松露燒鵝（人民幣 1,088* 元），由大廚席前切片，以粵式風味演繹節慶儀式感。

酒店同步推出多款外帶禮品與限定禮籃，為節慶時光增添儀式感。經典烤火雞外帶套餐搭配五款配菜（人民幣 1,388 元），為家庭聚會營造溫馨氛圍。兩款節日禮籃（人民幣888元及1,988元）以及節日主題巧克力與手工曲奇搭配Hamleys 經典小熊，以美味傳遞祝福。更多限定嘉禮可於酒店六樓選購，為節日時光增添溫情格調。

於典雅空間，靜享冬日假期。即日起至2026年2月28日，連續入住兩晚可尊享房價八折禮遇，並獲贈雙人下午茶及每日雙人早餐。禮遇可通過酒店官方微信小程序預訂。

玥水療則調配節日專屬復方精油，糅合甜橙的清新、乳香的溫潤、沒藥的醇厚與肉桂的暖辛，於經典按摩療程中舒緩身心、煥活能量。60分鐘精油身體按摩為人民幣1,380*元/位，於馥郁香氛間釋放壓力，重拾身心平衡。

深圳四季酒店攜手童禧文化，於節日季期間共襄公益。節日期間，餐飲部分收益將捐贈至深圳市馨心緣慈善基金會，用於支持中國本土「鄉村女足」項目，為 60 名鄉村女孩點亮足球夢想，以善意延展節日溫度。

在味蕾間感受節日的歡愉，讓溫暖在每一次停留中沉澱。關於深圳四季酒店節日季的更多信息或預訂垂詢，敬請發送郵件至[email protected]。

*以上價格（自提商品除外）需附加15%服務費及相關稅費。

