在富國島翡翠灣高級公寓酒店，點亮精彩假日時光

本季亮點是新開業的Herring Bar。這家海濱餐吧的靈感源自富國島漁村的深厚文化底蘊，融合了質樸的海岸風情與當代沙灘酒吧格調。酒吧供應采用當地新鮮食材烹制的越南美食，以及體現島嶼風味的熱帶雞尾酒。加上現場音樂和輕柔的海浪聲，這裡必將成為島上觀賞日落與深夜歡聚的絕佳去處。

度假村的節慶計劃旨在讓各年齡段的賓客盡享歡樂。美食愛好者可沉醉於一系列非凡的餐飲體驗，其中亮點包括豐盛的聖誕夜自助晚餐和精彩的跨年自助晚宴派對。每場慶典都精選了國際與越南特色美食、優質海鮮、互動烹飪台以及節日甜品，將節日氣氛推向高潮。

歲末將至，賓客可在度假村熱鬧的跨年派對上以時尚的方式迎接新年。派對特邀活力DJ現場打碟，還有精彩紛呈的演出，更有柯瑪海灘邊的流光溢彩時刻相伴。此外，一系列休閒活動亦靜候體驗，包括手作工坊、節慶工藝品，以及度假村經典泡沫泳池派對——這一特色活動充滿了音樂、歡聲笑語與水花四濺的樂趣。

為了進一步延續「風格式生活」的節慶旅程，賓客可前往日落小鎮探訪富國島熱帶嘉年華。這個季節性的熱門打卡地匯聚了沉浸式藝術裝置、文化演出和互動體驗。熱帶嘉年華為旅程增添了更多驚喜與奇趣，讓您在富國島的假日時光成為真正難忘的回憶。

這個節日季，誠邀您下榻富國島翡翠灣高級公寓酒店，點亮屬於您的精彩假日——這裡壯麗的自然風光、歡騰的慶典活動與真摯的待客之道完美交融，必將締造超越駐留時光的恆久閃耀回憶。

